Palmeiras x Cruzeiro: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

As equipes se enfrentam às 20h (de Brasília) do sábado (24), pelo Brasileirão feminino; veja como acompanhar ao vivo na internet

Palmeiras e Cruzeiro se enfrentam nesta sábado (24), às 20h (de Brasília), pela terceira rodada da Série A1 do Brasileirão feminino. A partida terá transmissão ao vivo da CBF TV, pela internet . Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Palmeiras x Cruzeiro DATA Sábado, 24 de abril de 2021 LOCAL Allianz Parque - São Paulo, SP HORÁRIO 20h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Lucas Canetto Bellote

Assistentes: Patricia Carla de Oliveira e Leandra Aires Cossette

Quarto árbitro: Pietro Dimitrof Stefanelli

ONDE VAI PASSAR?



O Palmeiras joga em casa pelo Brasileirão feminino / Foto: Fabio Menotti

A CBF TV é quem vai passar o jogo deste sábado, às 20h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

PALMEIRAS

Com uma vitória e um empate até aqui, o Palmeiras é o vice-líder do Brasileirão, atrás apenas do Corinthians. A posição é garantida pelo saldo de gols, já que outras quatro equipes têm a mesma pontuação do que as meninas do Verdão.

Sábado tem Palestrinas em campo e a nossa preparação já começou! VAMOS! 👊🐷#AvantiPalestrinas pic.twitter.com/KeOsvMsH8L — Palmeiras Feminino (@Palmeiras_FEM) April 22, 2021

Provável escalação do Palmeiras: Taty Amaro, Thais, Tainara, Agustina, Bruna Calderan, Julia Bianchi, Duda Santos, Camilinha, Dandara, Carol Baiana e Bia Zaneratto.

CRUZEIRO

Já o Cruzeiro conquistou apenas um ponto nas duas primeiras rodadas do Brasileirão e ocupa a 12º, também empatado com outras equipes.

🦊⚽️ #AsCabulosas voltam a campo no próximo sábado, pelo @BRFeminino.



🆚 Palmeiras

🗓️ Sábado, 24 de abril

⌚ 20h

🏟️ Allianz Parque pic.twitter.com/iNNzn271c4 — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) April 22, 2021

Provável escalação do Cruzeiro: Mary Camilo, Janaína, Pires, Thamirys e Eskerdinha; Mayara Vaz, Capelinha, Duda; Vanessinha, Mariana Santos e Pâmela.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA Kindermann 0 x 3 Palmeiras Brasileirão Feminino A1 21 de abril de 2021 Palmeiras 2 x 2 Ferroviária Brasilierão Feminino A1 18 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Botafogo x Palmeiras Brasileirão Feminino A1 29 de abril de 2021 19h (de Brasília) Palmeiras x Grêmio Brasileirão Feminino A1 03 de maio de 2021 19h (de Brasília)

CRUZEIRO

JOGO CAMPEONATO DATA Grêmio 2 x 1 Cruzeiro Brasileirão Feminino A1 21 de abril de 2021 Cruzeiro 1 x 1 Real Brasília Brasileirão Feminino A1 18 de abril de 2021

Próximas partidas