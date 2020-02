Palmeiras x Corinthians: onde assistir, horário e as últimas notícias

Após quase 20 anos, arquirrivais se enfrentam logo na primeira rodada do Campeonato Brasileiro Feminino

e se enfrentam neste domingo pela primeira vez em quase 20 anos no futebol feminino - e pela primeira vez em uma competição nacional. A partida é válida pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

Veja as informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Palmeiras x Corinthians DATA Domingo, 9 de fevereiro de 2020 LOCAL Nelo Bracalente - Vinhedo, SP HORÁRIO 14h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?





O duelo entre Palmeiras e Corinthians terá transmissão na TV aberta pela Bandeirantes para todo .

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

Palmeiras e Corinthians não se enfrentam no futebol feminino desde 2001, quando duelaram pelo da modalidade. No ano passado, o time alvinegro foi vice-campeão da Série A1 do Brasileiro, enquanto as alviverdes garantiram o acesso ao alcancarem a semifinal da Série A2.

Dono da casa no dérbi, o Palmeiras investiu forte para fazer bonito na elite nacional e contratou oito jogadoras, com destaque para a experiente lateral/meia Rosana, ex-seleção brasileira, e a meia Ary Borges e a atacante Ottilia, que vieram do .

Já o Corinthians manteve a base que foi campeã paulista e da Libertadores no ano passado e ainda anunciou um reforço de peso: a volante Andressinha, destaque da seleção que estava no Portland Thorns, dos .

O clássico em Vinhedo terá torcida única dos mandantes.

PRÓXIMOS COMPROMISSOS

Palmeiras

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Palmeiras Campeonato Brasileiro 12 de fevereiro 19h (de Brasília) Palmeiras x Ferroviária Campeonato Brasileiro 16 de fevereiro 15h (de Brasília)

Corinthians