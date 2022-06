Palmeiras x Corinthians: onde assistir ao vivo, horário, escalação e mais do jogo do Brasileirão feminino 2022

Jogo acontece neste sábado (4), pela 11ª rodada grupo 3 do Brasileirão feminino; veja como acompanhar na TV e na internet

Palmeiras e Corinthians se enfrentam neste sábado (4), no Allianz Parque, a partir das 14h (de Brasília), pela 11ª rodada do Brasileirão feminino. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta.

Quando é?

JOGO Palmeiras x Corinthians DATA Sábado, 4 de junho de 2022 LOCAL Allianz Parque, São Paulo - SP HORÁRIO 14h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Adeli Monteiro (SP)

Assistentes: Leandra Cossette e Marcela Silva (SP)

Quarto árbitro: Fernanda de Souza (SP)

Onde vai passar?

A Band, na TV aberta, vai transmitir o jogo deste sábado, no Allianz Parque.

Informações da partida

O duelo no Allianz Parque marca o encontro dos líderes do campeonato!

De um lado, o Palmeiras é o primeiro colocado, com 25 pontos e defende o seu posto.

Do outro, o Corinthians está na segunda posição, com 24 pontos marcados e quer tomar a ponta do rival.

Últimos resultados e próximos jogos

Palmeiras

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 5 x 0 São José Brasileirão feminino 29 de maio de 2022 RB Bragantino 1 x 2 Palmeiras Brasileirão feminino 15 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO São Paulo x Palmeiras Brasileirão feminino 12 de junho de 2022 11h (de Brasília) Cresspom x Palmeiras Brasileirão feminino 18 de junho de 2022 15h (de Brasília)

Corinthians

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 4 x 0 Kindermann Brasileirão feminino 28 de maio de 2022 Cresspo 0 x 3 Corinthians Brasileirão feminino 15 de maio de 2022

Próximas partidas