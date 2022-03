Palmeiras x Corinthians: onde assistir ao vivo, horário e informações do Campeonato Paulista 2022

Palmeiras e Corinthians se enfrentam nesta quinta-feira (17), às 20h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em duelo atrasado da sexta rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view, do Paulistão Play, na plataforma de streaming, e do canal do Paulistão no YouTube, na internet. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Palmeiras x Corinthians DATA Quinta-feira, 17 de março de 2022 LOCAL Allianz Parque- São Paulo, SP HORÁRIO 20h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Premiere, no pay-per-view, o Paulistão Play, na plataforma de streaming, e o canal do Paulistão no YouTube, na internet, vão transmitir o jogo desta quinta-feira, no Allianz Paque. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

Cesar Greco/SE Palmeiras

MAIS INFORMAÇÕES

Já classificados e confirmados em primeiro lugar de seus respectivos grupos do Campeonato Paulista, Palmeiras e Corinthians se enfrentam pela primeira vez em 2022.

O equilíbrio é a marca registrada do clássico. Em 372 jogos disputados entre as equipes, o Verdão soma 130 vitórias, contra 129 do Timão, além de 113 empates. No último confronto, o Corinthians venceu por 2 a 1 pelo Brasileirão 2021.

O Palmeiras chega para o seu terceiro clássico buscando confirmar a melhor campanha geral da fase de grupos da competição.

A equipe comandada por Abel Ferreira não perde há oito jogos na temporada (seis vitórias e dois empates), e chega embalado após vencer o São Paulo e o Santos nas últimas duas rodadas,

Já o Corinthians, com 20 pontos, é o segundo colocado na classificação geral e vem de goleada aplicada sobre a Ponte Preta por 5 a 0.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Palmeiras é favorito contra o Corinthians nas odds da Bet365 (Clique aqui e ganhe até R$ 200 em créditos de aposta). Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,85 no triunfo do Verdão, $ 3,10 no empate e $ 4,20 caso o Timão vença.

Outra odd popular na Bet365 é com base no total de gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 2,35 para quem apostar em mais de 2,5 gols e $ 1,57 para quem apostar em menos de 2,5 gols.

Também há a possibilidade de apostar no placar exato do confronto. Neste caso, paga-se $ 7,50.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

Palmeiras

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 0 x 1 Palmeiras Paulistão 10 de março de 2022 Palmeiras 1 x 0 Santos Paulistão 13 de março de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO RB Bragantino x Palmeiras Paulistão 20 de março de 2022 16h (de Brasília) Palmeiras x A definir Paulistão 23 de março de 2022 A definir

Corinthians

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 1 x 0 Corinthians Paulistão 5 de março de 2022 Corinthians 5 x 0 Ponte Preta Paulistão 12 de março de 2022

Próximas partidas