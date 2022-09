Palmeiras x Corinthians: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da semifinal do Brasileirão feminino

Após vencer o jogo de ida por 2 a 1, o Timão tem a vantagem do empate no duelo deste sábado (10); veja como acompanhar na TV e na internet

Palmeiras e Corinthians fazem clássico na tarde deste sábado (10), no Allianz Parque, às 13h (de Brasília), pelo jogo de volta da semifinal do Brasileirão feminino. O torcedor pode acompanhar o duelo ao vivo na Band, na TV aberta, no SporTV, na TV fechada, e no Elevensports, no streaming.

Com a derrota por 2 a 1 na primeira partida, o Palmeiras entra em campo precisando vencer por dois gols de diferença para avançar direto, ou por um para levar a decisão aos pênaltis.

O Corinthians, por sua vez, tem a vantagem do empate para ficar com a vaga à grande decisão.

Escalações:

Escalação do provável PALMEIRAS: Jully, Duda Santos, Camila, Thais Ferreira, Bruna, Agustina, Ary, Andressinha, Beatriz, Katrine e Julia.

Escalação do provável CORINTHIANS: Leticia, Gabrielle, Diany, Tamires, Gabi, Jhe, Andressa, Yasin, Jaqueline, Maga e Gabi Zanotti.

Desfalques

Palmeiras

Sem desfalques confirmados.

Corinthians

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: sábado, 10 de setembro de 2022

• Horário: 14h (de Brasília)

• Local: Allianz Parque, São Paulo - SP.