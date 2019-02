Palmeiras x Corinthians: Horário, local, onde assistir e prováveis escalações

As equipes se reencontram no Campeonato Paulista 10 meses após o polêmico título Alvinegro na casa Alviverde

O último confronto das equipes pelo torneio foi na final de 2018, e o Timão acabou levantando a taça do Paulistão na disputa de pênaltis. O jogo foi alvo de muitas polêmicas e críticas do Verdão quanto a arbitragem.

O confronto está marcado para sábado (2), a partir das 17h (de Brasília), e será transmitido pelo canal Premiere . Aqui, na Goal Brasil , você acompanha todos os lances em tempo real.

Confira todas as informações do duelo!

Jogo Palmeiras x Corinthians Data e local Quinta-feira, 31 de Janeiro - Pacaembu Horário 21h, horário de Brasília

TV E TEMPO REAL



(Foto: NELSON ALMEIDA/AFP/Getty )

Para quem não for ao Allianz, o duelo será transmitido apenas pelo Premiere . Aqui, na Goal Brasil , você acompanha todos os lances em tempo real.

NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PALMEIRAS

Luiz Felipe Scolari tem mantido sua tática de trocar alguns jogadores da equipe titular nestas primeiras partidas do Paulistão, e deixou sob mistério a equipe que entrará em campo no derby.

Provável escalação do Palmeiras: Weverton (Prass); Mayke, Luan, Gustavo Gómez e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Lucas Lima; Dudu, Gustavo Scarpa e Borja.

CORINTHIANS

O técnico Fábio Carille relacionou seus jogadores para o confronto na casa de seu arquirrival com uma presença inédita: Vagner Love. Contratado recentemente, o reforço do Timão estará presente no banco reservas do Allianz Parque.

Assim como o técnico Alviverde, Carille não deu pistas sobre a equipe titular deste sábado (2).

Provável escalação do Corinthians: Cássio, Fagner, Henrique, Manoel e Danilo Avelar; Ralf e Richard (Ramiro); Ramiro (Pedrinho), Jadson e Mateus Vital (Sornoza, Vagner Love ou Araos); Gustagol (Boselli).