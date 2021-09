Palmeiras x Corinthians feminino: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes duelam nesta quarta-feira (22), às 15h00 (de Brasília), pelo Paulistão feminino; veja como acompanhar ao vivo na internet

O Corinthians enfrenta o Palmeiras nesta quarta-feira (22), às 15h00 (de Brasília), em partida válida pelo Campeonato Paulista feminino de 2021. O jogo será transmitido ao vivo na internet, pelos serviço de streaming Paulistão Play, pelo site da Eleven Sports e pelo canal do YouTube da FPF TV. Pela Goal, você pode seguir os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Palmeiras x Corinthians DATA Quarta-feira, 22 de setembro de 2021 LOCAL Allianz Parque - São Paulo, SP HORÁRIO 15h00 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O jogo não será transmitido pela televisão, mas através da internet você terá três opções para acompanhar ao jogo com imagens e ao vivo: pelo serviço de streaming Paulistão Play, pelo site elevensports.com e pelo canal da FPF TV, no YouTube. Na Goal, você pode acompanhar aos lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O último confronto entre Palmeiras e Corinthians no futebol feminino ocorreu no último dia 12 de setembro, quando o Timão venceu seu rival por 1 a 0, com Gabi Portilho, no primeiro jogo da final do Brasileirão feminino 2021. Neste domingo (26), acontece o segundo jogo da final na Neo Química Arena.

Para o duelo desta quarta, o Corinthians conta com grande invencibilidade, tendo sua última derrota no dia 2 de maio, para o Santos, em partida válida pelo Brasileirão.

O clube alvinegro pode não contar com Erika, Tamires, Yasmim, Andressinha e Vic Albuquerque, pois as atletas disputaram o jogo contra a seleção argentina nesta última segunda (20).

Provável escalação do Palmeiras: Jully; Bruna Calderan, Agustina, Thais e Camilinha; Katrine, Julia Bianchi, Duda Santos e Ary Borges; Carol Baiana e Chú.

Provável escalação da Corinthians: Kemelli; Katiuscia, Giovanna Campiolo, Erika (Pardal) e Yasmim (Poliana); Ingryd, Gabi Zanotti e Gabi Portilho; Tamires (Jheniffer), Victoria Albuquerque (Miriã) e Adriana.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 4 x 0 Portuguesa Paulista feminino 8 de setembro de 2021 Palmeiras 0 x 1 Corinthians Brasileirão feminino - Final - Jogo 1 12 de setembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Palmeiras x Corinthians Paulista feminino 22 de setembro de 2021 15h00 (de Brasília) Corinthians x Palmeiras Brasileirão feminino - Final - Jogo 2 26 de setembro de 2021 21h00 (de Brasília)

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 10 x 0 AERP Paulista feminino 8 de setembro de 2021 Palmeiras 0 x 1 Corinthians Brasileirão feminino - Final - Jogo 1 12 de setembro de 2021

Próximas partidas