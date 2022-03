Palmeiras x Corinthians: escalação, desfalques e mais do jogo pelo Campeonato Paulista 2022

A bola vai rolar para Palmeiras x Corinthians nesta quinta-feira (17), às 20h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em jogo atrasado da sexta rodada do Paulistão.

Com mais de 38 mil ingressos vendidos para o Dérbi, o Verdão terá o melhor público de 2022. Até então, a vitória sobre o Santos por 1 a 0 no último jogo foi o recorde, com 38.381 torcedores.

DIA DE DERBY COM CASA CHEIA E NADA MAIS IMPORTA! HOJE É DIA DE PALMEIRAS! 🟢⚪#AvantiPalestra #PALxCOR pic.twitter.com/GsYKPKUEmI — SE Palmeiras (@Palmeiras) March 17, 2022

Já classificado às quartas de final e dono da melhor campanha geral, o Palmeiras chega embalado com as vitórias sobre o São Paulo e Santos nos últimos dois jogos.

Do outro lado, o Corinthians, também já garantido em primeiro lugar do grupo A, vem de goleada sobre a Ponte Preta por 5 a 0.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto no Allianz Parque, o Palmeiras deve entrar em campo para o seu terceiro clássico com força máxima. Assim, o técnico Abel Ferreira deve promover os retornos de Marcos Rocha, Murilo, Piquerez e Danilo poupados contra o Santos.

No entanto, Mayke, com entorse no tornozelo direito, Luan, com lesão na coxa esquerda, além de Patrick de Paula e Gabriel Menino, em transisção física, são desfalques.

Embalado com duas vitórias consecutivas (São Paulo e Santos), Dudu espera que a equipe mantenha a mesma postura sobre o Corinthians.

"Quem joga no Palmeiras tem que sempre estar com a mente em ganhar, jogamos contra o São Paulo e o Santos com times diferentes, isso mostra a força do elenco, dos jogadores que estão aqui, espero que a gente vá bem de novo", afirmou o atacante.

Já o Corinthians terá à disposição Fábio Santos, recuperado das dores na região lombar, mas Bruno Melo, Jô, Matheus Donelli, lesionados, e Xavier, em transição física, estão fora.

Ciente da qualidade do adversário, o técnico Vítor Pereira destaca que o Corinthians será um time intenso, com pressão na saída de bola.

"A identidade de uma equipe não se constrói alternando com jogar baixo ou alto. Não podemos, em função do adversário, trabalhar com linhas baixas ou altas. O trabalho será sempre jogar alto e ter a bola, não permitir ao adversário ter espaço e tempo. Evidentemente, o adversário nos obriga a vir para trás, mas quero evitar o máximo que o time venha para trás", afirmou.

Possível escalação do Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa e Raphael Veiga; Dudu e Rony.

Possível escalação do Corinthians: Cássio, Fagner, João Victor, Gil e Lucas Piton; Du Queiroz (Cantillo), Paulinho (Giuliano) e Renato Augusto; Willian, Gustavo Mosquito e Róger Guedes.

DESFALQUES

CORINTHIANS:

Xavier: transição física

Jô, Bruno Melo, Matheus Donelli: lesioados

PALMEIRAS:

Gabriel Menino e Patrick de Paula: em transição física

Mayke e Luan: lesionados

ARBITRAGEM

Árbitro: Matheus Delgado Candançan

Assistentes: Danilo Ricardo Simon e Luiz Alberto Andrini

Quarto árbitro: Salim Fende Chavez

VAR: José Cláudio Rocha Filho

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Palmeiras é favorito contra o Corinthians nas odds da Bet365 (Clique aqui e ganhe até R$ 200 em créditos de aposta). Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,85 no triunfo do Verdão, $ 3,10 no empate e $ 4,20 caso o Timão vença.

Outra odd popular na Bet365 é com base no total de gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 2,35 para quem apostar em mais de 2,5 gols e $ 1,57 para quem apostar em menos de 2,5 gols.

Também há a possibilidade de apostar no placar exato do confronto. Neste caso, paga-se $ 7,50.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O clássico entre Palmeiras x Corinthians desta quinta-feira será transmitido ao vivo pelo Premiere, no pay-per-view, pelo Paulistão Play, na plataforma de streaming, e pelo canal do Paulistão no YouTube, na internet. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.