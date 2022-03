Cagliari x Milan: escalação, desfalques e mais do jogo pelo Campeonato Italiano 21/22

A bola vai rolar para Cagliari x Milan neste sábado (19), no Unipol Domus, às 16h45 (de Brasília), pela 30ª rodada do Campeonato Italiano.

O Milan entra em campo querendo manter a liderança da competição, e ampliar a sequência atual de sete jogos sem derrota pela Serie A.

Do outro lado, o Cagliari tenta reencontrar o caminho da vitória após duas derrotas consecutivas. A equipe é a primeira fora da zona de rebaixamento.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto, o técnico Walter Mazzarri, do Cagliari, deverá promover mudanças no time em relação ao duelo contra o Spezia. O meio-campista Razvan Marin e o atacante Gastón Pereiro deverão ser titulares nas vagas de Alessandro Deiola e Leonardo Pavoletti.

No Milan, o técnico Stefano Pioli terá o retorno do lateral-esquerdo Theo Hernández, que cumpriu suspensão contra o Empoli. O atacante Zlatan Ibrahimovic deve ser titular no lugar de Giroud.

Possível escalação do Cagliari: Cragno; Lovato, Altare, Goldaniga; Bellanova, Grassi, Marin, Baselli, Dalbert; João Pedro e Gastón Pereiro.

Possível escalação do Milan: Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernández; Kessié, Bennacer, Junior Messias, Rafael Leão, Brahim Díaz; Ibrahimovic.

DESFALQUES

CAGLIARI:

Nández, Walukiewicz, Rog e Strootman: lesionados.

MILAN:

Bakayoko e Kjaer: lesionados.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Cagliari x Milan deste sábado será transmitido ao vivo pelo Star+, na internet. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.