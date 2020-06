Palmeiras x Corinthians 1994: escalações, gols e tudo sobre a final do Brasileirão

Relembre o bicampeonato brasileiro do alviverde paulista, que contava com os craques Rivaldo, Edmundo, Evair e Roberto Carlos

No próximo domingo (28), os torcedores do Palmeiras poderão relembrar a épica conquista do Brasileirão de 1994. E para ficar melhor, a final ainda foi contra o . Após vitória no primeiro jogo, um empate por 1 a 1 foi o suficiente para o alviverde sair com o bicampeonato nacional.

JOGO 1 x 1 Corinthians DATA DO JOGO 18 de dezembro de 1994 DATA DA REPRISE Domingo, 28 de junho de 2020 LOCAL Pacaembu - , BRA HORÁRIO 16h (de Brasília)

ESCALAÇÕES

PALMEIRAS



Foto: Divulgação SE Palmeiras

Velloso; Cláudio, Antônio Carlos, Cléber, Wagner, César Sampaio, Flávio Conceição (Amaral), Rivaldo, Zinho, Edmundo (Tonhão) e Evair. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

CORINTHIANS

Ronaldo Giovanelli; Paulo Roberto, Gralak, Henrique, Branco, Souza (Tupãzinho), Marcelinho Paulista, Luizinho, Marcelinho Carioca, Marques e Viola. Técnico: Jair Pereira.

OS GOLS

Foto: Divulgação/Palmeiras

Após marcar dois gols no primeiro jogo da final, Rivaldo, que havia sido contratado pelo Palmeiras após passagem pelo Corinthians, não perdoou seu ex-clube e marcou novamente na segunda partida da decisão. Pelo alvinegro do Parque São Jorge, Marques descontou, mas não foi o suficiente. A equipe de Luxemburgo levou a melhor e garantiu o bicampeonato nacional.

A CAMPANHA DO PALMEIRAS

RODADA JOGO GOLS Quartas de final 1 x 2 Palmeiras Souza; Roberto Carlos e Maurílio Quartas de final Palmeiras 2 x 1 Bahia César Sampaio e Evair; Rivelino Semifinal Palmeiras 3 x 1 Cléber, Zinho e Evair; Júlio Cesar Semifinal Guarani 1 x 2 Palemiras Fábio Augusto; Rivaldo (2x) Final Corinthians 1 x 3 Palmeiras Rivaldo (2x) e Edmundo; Marques Final Palmeiras 1 x 1 Corinthians Rivaldo; Marques

A CAMPANHA DO CORINTHIANS