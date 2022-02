Chelsea x Palmeiras: escalação, desfalques e mais do jogo pelo Mundial de Clubes 2021

A bola vai rolar neste sábado (12) para Chelsea x Palmeiras, pela final do Mundial de Clubes 2021, a partir das 13h30 (horário de Brasília), no estádio Mohammed Bin Zayed, em Abu Dhabi. Será o primeiro encontro entre as equipes na história.

Campeão da Copa Libertadores 2021 com nove vitórias, três empates e uma derrota, o Verdão garantiu a classificação para a decisão do Mundial após vencer o Al-Ahly por 2 a 0, na semifinal.

Já o Chelsea, atual campeão da Champions League, eliminou o Al-Hilal, da Arábia Saudita, por 1 a 0. Vale lembrar que a equipe inglesa foi derrotada pelo Corinthians na decisão do Mundial de 2012. Na ocasião, Paolo Guerrero foi o autor do gol do título.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O Palmeiras retorna à decisão do torneio após 22 anos e vai em busca de seu primeiro título no atual formato. A última vez que uma equipe sul-americana venceu o Mundial de Clubes da Fifa foi em 2012.

"Claro que dá para ganhar, o futebol é mágico por isso mesmo. Dá para ganhar. Contra quem for. As probabilidades do City na final da Liga dos Campeões, apostavam neles e ganhou o Chelsea. Portanto claro que dá para ganhar.", afirmou o técnico Abel Ferreira.

"Sobre motivação, eu no último jogo disse que quando me levanto e respiro, quer maior motivação? Vestir este símbolo, ser treinador de futebol, há motivação maior? Eu sempre digo, aproveitem, porque não sei quando estaremos aqui outra vez (risos)", completou.

Para a final, o português deve repetir a mesma escalação da semifinal.

Do outro lado, o Chelsea ganhou um reforço importante para o jogo deste sábado. Após cumprir quarentena por conta da Covid-19, o técnico Thomas Tuchel chegou aos Emirados Árabes Unidos na sexta-feira e comandará a equipe no estádio Mohammed Bin Zayed.

Nos Blues, a única dúvida está no gol. Kepa fez grande partida na semifinal, mas pode perder a vaga para o titular Mendy, que estava defendendo a seleção de Senegal na Copa Africana de Nações.

Escalação do Palmeiras: Weverton; Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Marcos Rocha, Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa; Raphael Veiga, Dudu e Rony.

Escalação do Chelsea: Mendy (Kepa); Rüdiger, Thiago Silva e Christensen; Azpilicueta, Jorginho, Kovacic e Marcos Alonso; Ziyech, Havertz e Lukaku.

ARBITRAGEM

Árbitro: Chris Beath - AUS

Chris Beath - AUS Auxiliares: Anton Shchetinin e Ashley Beecham - AUS

Anton Shchetinin e Ashley Beecham - AUS Quarto árbitro: Mustapha Ghorbal - ARG

Mustapha Ghorbal - ARG VAR: Massimiliano Irrati (ITA)

DESFALQUES

PALMEIRAS:

sem desfalques

CHELSEA:

Reece James: lesionado MELHORES APOSTAS E DICAS

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Palmeiras x Chelsea será transmitido ao vivo pela Band, na TV aberta, e pela Band Sports, na TV fechada, neste sábado (12).