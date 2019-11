Palmeiras x Ceará: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste sábado (2), pela 30ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Com mais de 20 mil ingressos vendidos antecipadamente, e Ceará entram em campo neste sábado (2), às 19h (de Brasília), em duelo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também pode acompanhar o duelo em tempo real clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Palmeiras x Ceará DATA Sábado, 2 de novembro LOCAL Allianz Parque- , SP HORÁRIO 19h (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Torcida mira apenas na vitória em casa contra o seu riva/ Foto:Getty Images

O duelo terá transmissão ao vivo do canal Premiere para todo o , na TV fechada. Aqui, na Goal, você fica ligado no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

PALMEIRAS

Praticamente garantido na Libertadores, o time de Mano Menezes venceu quatro de seus últimos cinco jogos e chega confiante para o duelo após a vitória sobre o São Paulo por 3 a 0 no meio da semana.

Sem atletas suspensos, o técnico ainda pode contar com o retorno de Luiz Adriano, enquanto Willian deve voltar ao time titular.

O Verdão é o vice-líder do Brasileirão, com 60 pontos. Oito a menos que o líder .

Provável escalação do Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa; Willian, Adriano e Dudu.

CEARÁ

Vindo de vitória sobre o por 2 a 0, o Ceará entra em campo visa apenas a vitória para se afastar do risco de rebaixamento.

O técnico Adílson Batista não poderá contar com Luiz Otávio, poupado, além de João Lucas, com dores no músculo adutor. Por outro lado, Fabinho será improvisado na lateral-direita.

Atualmente, o ocupa a 15ª posição, com 33 pontos. A três pontos do Fluminense, primeiro time no Z-4.

Provável escalação do Ceará: Diogo Silva; Fabinho, Valdo, E. Brock e Samuel Xavier; William Oliveira, Ricardinho, Pedro Ken, Felipe Silva e Thiago Galhardo; Bergson

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA Avaí 1 x 2 Palmeiras Brasileirão 27 de outubro Palmeiras 3 x 0 São Paulo Brasileirão 30 de outubro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Palmeiras Brasileirão 6 de novembro 21h30 (de Brasília) Palmeiras x Brasileirão 9 de novembro 16h (de Brasília)

CEARÁ

JOGO CAMPEONATO DATA Ceará 1 x 1 Vasco Brasileirão 26 de outubro Ceará 2 x 0 Fluminense Brasileirão 30 de outubro

Próximas partidas