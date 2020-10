Palmeiras x Ceará: onde assistir ao vivo, horário, escalações e últimas notícias

Equipes entram em campo neste sábado (3), pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Embalado com a goleada sobre o Bolívar e a classificação às oitavas de final da , o recebe o Ceará neste sábado (3), às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo no canal TNT, além do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha a partida ao vivo, minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI.

QUANDO SERÁ?

JOGO Palmeiras x Ceará DATA Sábado, 3 de outubro de 2020 LOCAL Allianz Parque - HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A partida terá transmissão ao vivo no canal TNT, além do Premiere, na TV fechada. O torcedor também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após empatar com o Flamengo na última rodada do Brasileirão, o Palmeiras reconquistou a confiança da torcida no meio da semana ao golear o Bolívar por 5 a 0 e garantir a classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores.

Agora, voltando as atenções para o torneio nacional novamente, o técnico Vanderlei Luxemburgo não poderá contar com Gabriel Menino, Zé Rafael e Lucas Lima, suspensos.

Dessa forma, o meio de campo deve ser o mesmo do duelo com o Bolívar: Patrick de Paula, Bruno Henrique e Raphael Veiga.

Já o Ceará vem de uma derrota e um empate e busca a recuperação contra o fora de casa.

"Nós temos que ter convicção naquilo que estamos fazendo no nosso trabalho como um todo. É um trabalho que está crescendo a cada rodada e a cada jogo. Sabemos que precisamos melhorar a cada partida, pois todos os jogos que vamos enfrentar daqui para a frente são jogos decisivos. Agora, a gente volta as atenções para o Campeonato Brasileiro e temos que ter convicção naquilo que nós almejamos na competição", disse Fabinho.

Para o duelo, o técnico Guto Ferreira terá algumas baixas: Klaus, Rodrigão e William Oliveira são.

Provável escalação do Palmeiras: Weverton, Marcos Rocha, Felipe Melo, Gómez e Matías Viña; Patrick de Paula, Bruno Henrique e Raphael Veiga; Rony, Wesley e Willian.

Provável escalação do Ceará: Prass; Eduardo, Tiago, Brock, Alyson; Charles, Fabinho; Lima, Leandro Carvalho, Felipe Silva e Cléber.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA Guaraní 0 x 0 Palmeiras Campeonato Brasileiro 27 de setembro de 2020 Palmeiras 5 x 0 Bolívar Copa Libertadores 30 de setembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Palmeiras Campeonato Brasileiro 7 de outubro de 2020 21h30 (de Brasília) Palmeiras x São Paulo Campeonato Brasileiro 10 de outubro de 2020 20h (de Brasília)

CEARÁ

JOGO CAMPEONATO DATA Ceará 5 x 1 Brusque Campeonato Brasileiro 24 de setembro de 2020 Ceará 2 x 1 Campeonato Brasileiro 27 de setembro de 2020

Próximas partidas