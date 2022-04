A bola vai rolar neste sábado (9) para Palmeiras x Ceará, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, às 21h (de Brasília), no Allianz Parque. É o primeiro duelo entre as equipes em 2022, quatro meses após o último encontro entre os rivais, válido pela última rodada do Brasileirão da última temporada. Na ocasião, o Verdão venceu por 1 a 0.

Com promessa de casa cheia, o Verdão fará a sua estreia na competição nacional, em busca do título inédito sob o comando de Abel Ferreira. Até o momento, o técnico português já conquistou o Paulistão, a Copa do Brasil, a Libertadores (duas vezes) e a Recopa Sul-Americana.

Do outro lado, o Ceará também chega embalado após a vitória sobre o Independiente por 2 a 1 na estreia da Copa Sul-Americana.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto no Allianz Parque, o Palmeiras tem como principal dúvida a presença de Piquerez, em transição física após sofrer um trauma no ombro direito na final do Paulistão. Caso não esteja apto, o técnico Abel Ferreira deve ter Jorge em campo novamente.

Por outro lado, Jailson, expulso na Venezuela, pode ser mantido na equipe titular no lugar de Danilo.

Já o Ceará pode ter à disposição Matheus Peixoto, recuperado de lesão no tornozelo, enquanto Jael e Marcos Ytalo são desfalques certos.

Possível escalação do Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Jorge (Piquerez); Jailson (Danilo), Zé Rafael, Raphael Veiga e Gustavo Scarpa; Dudu e Rony.

Possível escalação do Ceará: João Ricardo; Nino Paraíba, Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Fernando Sobral, Richardson, Vina e Lima; Mendoza e Zé Roberto.

DESFALQUES

PALMEIRAS:

Luan: transição física

CEARÁ:

Jael e Marcos Ytalo: departamento médico

ARBITRAGEM

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira - RN

Assistentes: Jean Marcio dos Santos e Lorival Candido das Flores - RN

Quarto árbitro: Pietro Dimitrof Stefanelli - SP

VAR: Pablo Ramon Gonçalves - RN

Auxiliar VAR: Flavio Gomes Barroca - RN

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Palmeiras e Ceará será transmitido ao vivo pelo Premiere, no pay-per-view, neste sábado (9). A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.