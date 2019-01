Palmeiras x Botafogo-SP: Horário, local, onde assistir e prováveis escalações

O Verdão recebe a equipe de Ribeirão Preto para disputar a segunda rodada do Paulistão!

O Palmeiras recebe o Botafogo-SP nesta quarta-feira (23), no Allianz Parque, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. A partida será transmitida pelo Premiere , na TV fechada. Aqui, na Goal Brasil , você acompanha todos os lances da partida em tempo real.

Veja as informações da partida!

Jogo Palmeiras x Botafogo-SP Data e local Quarta-feira, 23 de Janeiro - Allianz Parque, SP Horário 21h, de Brasília

INGRESSOS, TV E TEMPO REAL



(Foto: Alexandre Schneider/Getty )

NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PALMEIRAS

Para quem não vai ao estádio na primeira partida do Verdão em casa, o duelo será transmitido no canal Premiere , na TV paga. E aqui, na, você acompanha o jogo em tempo real.

A equipe de Luis Felipe Scolari acabou empatando sua primeira partida do Paulistão com o RB Brasil em 1 a 1, e agora está se preparando para pisar no gramado de casa pela primeira vez no ano. Durante o intervalo do jogo, Ricardo Goulart, que segue em recuperação, se apresentará oficialmente à torcida Alviverde.

O técnico fará algumas modificações em relação ao time que viajou à Campinas para jogar a primeira rodada. Eduardo e Moisés, que ficaram fora da lista de inscritos para a estreia do Paulistão, serão relacionados e devem ser as novidades no time titular.

Provável escalação do Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Antônio Carlos, Edu Dracena e Victor Luís; Bruno Henrique (Felipe Melo), Moisés e Gustavo Scarpa; Carlos Eduardo, Felipe Pires e Deyverson.

BOTAFOGO-SP

A equipe de Ribeirão Preto também estreou no Paulistão com um empate contra o São Bento de 1 a 1, e quer recuperar os pontos perdidos.

Provável time titular do Botafogo-SP: Rodrigo Viana; Lucas Mendes, Ednei, Plínio e Pará; Leonan, Willian Oliveira, Diones, Renan Oliveira (Bruno Moraes) e Pimentinha; Rafael Costa.