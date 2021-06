Palmeiras x Bahia: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste domingo(27), pela sétima rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Palmeiras e Bahia se enfrentam neste domingo (27), no Allianz Parque, a partir das 20h (de Brasília), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo no TNT Sports e Premiere , na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Quer ver jogos do Brasileirão ao vivo? Clique aqui e acesse o UOL Esporte Clube!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Palmeiras x Bahia DATA Domingo, 27 de junho de 2021 LOCAL Allianz Parque, São Paulo - SP HORÁRIO 20h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Denis da Silva Ribeiro (AL)

Assistentes: Esdras Mariano de Lima e Brigida Cirilo Ferreira (AL)

Quarto árbitro: Douglas Marques (SP)

VAR: Igor Junio Benevenuto (MG)

Assistente VAR: Marcus Vinicius Gomes (MG)

ONDE VAI PASSAR?



Tricolor quer manter a boa fase no Brasileirão/ Foto: Ec Bahia/Divulgação

O TNT Sports e Premiere, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo deste domingo. Na Goal , o torcedor também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real.

Quais o número do TNT Sports

Por cabo:

NET: 151

NET HD: 651

VIVO TV HD: 648

TVN: 33

TVN HD: 433

ROMA CABO: 69

ROMA CABO HD: 569

TV ALPHAVILLE HD: 151

CABO: 300

TELECOM HD: 820

BVCi HD: 212

TCM HD: 100

Por satélite:

SKY: 108

SKY HD: 508

CLARO TV: 151

CLARO TV HD: 651

VIVO TV HD: 100

OI TV: 48

OI TV HD: 548

ALGAR TV: 556

ALGAR TV HD: 956

NOSSA TV: 17

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:úv

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Vivendo momentos de altos e baixos no campeonato, o Palmeiras entra em campo neste domingo buscando reencontrar a vitória. Para o duelo no Allianz Parque, o Verdão conta com os retornos de Luan e Danilo, recuperados de lesão. Já Patrick de Paula e Lucas Lima, que foram multados e estavam afastados após terem sido flagrados em locais com aglomeração, podem ser relacionados.

Do outro lado, o Bahia vive um bom momento na temporada e, por isso, o técnico Dado Cavalcanti deve fazer poucas alterações na equipe para o duelo e terá o retorno de Matheus Bahia, após cumprir suspensão. O Tricolor não terá Thonny Anderson, suspenso, enquanto Conti é dúvida.

🔵🔴⚪ Sábado de trabalho antes da viagem pra SP; saiba como foi ➡️ https://t.co/XZaxCWkfr6 #BBMP pic.twitter.com/RYMa2iqiQ2 — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) June 26, 2021

Provável escalação do Palmeiras: Jailson; Marcos Rocha, Luan, Kuscevic e Victor Luis; Danilo, Danilo Barbosa (Raphael Veiga) e Gustavo Scarpa; Rony, Willian (Breno Lopes) e Luiz Adriano.

Provável escalação do Bahia: Matheus Teixeira; Nino Paraiba, Luiz Otávio, Juninho e Matheus Bahia; Patrick de Lucca, Daniel, Thaciano e Rodriguinho (Maycon Douglas); Rossi e Gilberto.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PALMEIRAS

JOGOS CAMPEONATO DATA RB Bragantino 3 x 1 Palmeiras Brasileirão 23 de junho de 2021 Palmeiras 2 x 1 América-MG Brasileirão 20 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Internacional x Palmeiras Brasileirão 30 de junho de 2021 19h (de Brasília) Sport x Palmeiras Brasileirão 4 de julho de 2021 16h (de Brasília)

BAHIA

JOGO CAMPEONATO DATA Bahia 2 x 1 Athletico-PR Brasileirão 24 de junho de 2021 Bahia 0 x 0 Corinthians Brasileirão 20 de junho de 2021

Próximas partidas