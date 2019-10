Palmeiras x Atlético-MG: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste domingo (6), em duelo válido pela 23ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Com mais de 25 mil ingressos vendidos antecipadamente, e entram em campo neste domingo (6), às 16h (de Brasília), em duelo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo para os estados de SP, MG, RS, PR, BA, AL, PE e PA, além do Premiere para todo o , na TV fechada. Aqui, na Goal, você também pode acompanhar o duelo em tempo real!

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Teste o DAZN com um mês grátis!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Palmeiras x Atlético-MG DATA Domingo, 6 de outubro LOCAL Allianz Parque- , SP HORÁRIO 16h (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto:Getty Images

O duelo terá transmissão ao vivo da TV Globo para os estados de SP, MG, RS, PR, BA, AL, PE e PA, além do Premiere para todo o Brasil, na TV fechada.. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligando no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

PALMEIRAS

Vice-líder do Brasileirão, com 46 pontos, e invicto sob o comando de Mano Menezes, o não terá no banco o treinador, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Sidnei Lobo será o seu substituto.

"Nós passamos por um momento complicado no Brasileiro. Foram muitos jogos sem vencer e isso nos tirou a liderança, mas se pensarmos pelo lado positivo, mesmo com essa série negativa, estamos somente três pontos atrás do . Já conseguimos superar essa oscilação e agora acredito que iremos manter uma regularidade até o final para brigar por mais um título", disse Bruno Henrique.

Provável escalação do Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa (Lucas Lima); Dudu, Willian e Luiz Adriano (Deyverson ou Borja).

ATLÉTICO-MG

Pressioado após sofrer a virada para o no meio da semana e sofrer com as críticas e pressão da torcida, o visita o Palmeiras fora de casa com algumas mudanças na equipe.

"No próximo jogo, vamos fazer alteração na parte tática, não dá para jogar de igual para igual com o Palmeiras lá (em São Paulo)", disse Rodrigo Santana.

Apesar de ter Patric em campo, o técnico ainda não sabe se poderá contar com o capitão Réver. Com um incômodo na panturrilha esquerda, o jogador ainda é dúvida.

Mais artigos abaixo

Atualmente, o Galo ocupa a décima posição, com 30 pontos.

Provável escalação do Atlético-MG: Cleiton; Guga, Maidana, Léo Silva (Réver), Igor Rabello e Fábio ; Nathan (Zé Welison), Elias, Otero e Luan; Di Santo

RETROSPECTO ENTRE AS EQUIPES

Nos últimos 67 jogos, o Palmeiras levou a melhor em 33 oportunidades, contra 23 do Atlético-MG, além de 11 empates. DATA JOGO COMPETIÇÃO 2019 Atlético-MG 0 x 2 Palmeiras Brasileirão 2018 Atlético-MG 1 x 1 Palmeiras Brasileirão 2018 Palmeiras 3 x 2 Atlético-MG Brasileirão 2017 Atlético-MG 1 x 1 Palmeiras Brasileirão

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 6 x 2 Brasileirão 25 de setembro 1 x 1 Palmeiras Brasileirão 29 de setembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Santos x Palmeiras Brasileirão 9 de outubro 21h30 (de Brasília) Palmeiras x Brasileirão 13 de outubro 21h (de Brasília)

ATLÉTICO-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-MG 2 x 1 Ceará Brasileirão 29 de setembro Atlético-MG 1 x 2 Vasco Brasileirão 2 de outubro

Próximas partidas