Palmeiras x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, horário, escalação e mais do jogo do Brasileirão 2022

Jogo acontece neste domingo (5), pela nona rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV e na internet

Valendo a liderança, Palmeiras e Atlético-MG se enfrentam neste domingo (5), no Allianz Parque, a partir das 16h (de Brasília), pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para São Paulo, Goiás, Paraíba, Paraná, Tocantins, Rio Grande do Sul e Minas Gerais - exceto a cidade de Juiz de Fora), na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja mais informações da partida!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Quando é?

JOGO Palmeiras x Atlético-MG DATA Domingo, 5 de junho de 2022 LOCAL Allianz Parque - São Paulo, SP HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Bruno Boschilia (PR)

Quarto árbitro: Ilbert Estevam da Silva (SP)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)

Onde vai passar?

A Globo (para São Paulo, Goiás, Paraíba, Paraná, Tocantins, Rio Grande do Sul e Minas Gerais - exceto a cidade de Juiz de Fora), na TV aberta, e o Premiere, no pay-per-view, são os canais e veículos que vão transmitir o jogo deste domingo, no Allianz Parque. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

Informações da partida

Em confronto direto, o Palmeiras terá casa cheia para receber o Atlético-MG no Allianz Parque. Com mais de 38.500 ingressos vendidos até sexta-feira (3), o Verdão terá segundo maior público do ano. Atrás somente do clássico contra o Corinthians, pelo Paulistão (39.511).

Empatado com o Galo com 15 pontos, mas em vantagem no saldo de gols (oito contra cinco), o Palmeiras entra em campo mirando não só se descolar na ponta, como também defende uma invencibilidade de 14 jogos na temporada (11 vitórias e três empates).

Sem Weverton, Danilo, Gustavo Gómez, Kuscevic e Atuesta, convocados para suas respectivas seleções, e Mayke, machucado, o técnico Abel Ferreira terá alguns retornos importantes: Luan, Gabriel Veron e Piquerez voltam a ficar à disposição.

"Desenvolvemos nestes dias um bom plano de jogo e fico feliz por saber também que a minha volta será com o estádio cheio, o que já era de se esperar porque a nossa torcida sempre comparece. Estou feliz e ansioso e espero que possamos fazer um grande jogo domingo e sair com os três pontos", apontou Luan.

Do outro lado, o Atlético-MG, que vem de duas vitórias e um empate nos últimos três jogos do Brasileirão, não poderá contar com Guilherme Arana, convocado para a seleção, Eduardo Vargas e Matías Zaracho, lesionados.

Apesar das ausências, o técnico Antonio Mohamed ganhou uma boa notícia. Afastado dos gramados desde o dia 14 de maio, Keno foi liberado e pode aparecer no banco de reservas.

Mais artigos abaixo

🏥 DM Informa:



O Keno vem aí e o bicho vai pegar!



O atacante está liberado pelo Departamento Médico e já treina normalmente com os companheiros na Cidade do #Galo. Bem-vindo de volta, meu 11! pic.twitter.com/1mSKPHPp1K — Atlético (@Atletico) June 3, 2022

Prováveis escalações

Palmeiras: Marcelo Lomba; Marcos Rocha, Luan, Murilo e Jorge (Piquerez); Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Gustavo Scarpa (Gabriel Veron), Dudu e Rony.

Atlético-MG: Everson; Mariano, Nathan Silva, Junior Alonso e Rubens; Allan, Jair e Nacho; Ademir, Sasha e Hulk.

Desfalques

Palmeiras

Weverton, Danilo, Gustavo Gómez, Kuscevic e Atuesta: convocados

Mayke: machucado

Atlético-MG

Eduardo Vargas e Matías Zaracho: lesionados

Guilherme Arana: convocado

Últimos resultados e próximos jogos

Palmeiras

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 4 x 1 Deportivo Táchira Libertadores 25 de maio de 2022 Santos 0 x 1 Palmeiras Brasileirão 29 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Palmeiras x Botafogo Brasileirão 9 de junho de 2022 19h (de Brasília) Coritiba x Palmeiras Brasileirão 12 de junho de 2022 18h (de Brasília)

Atlético-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-MG 1 x 2 Tolima Libertadores 26 de maio de 2022 Atlético-MG 2 x 1 Avaí Brasileirão 29 de maio de 2022

Próximas partidas