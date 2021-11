Palmeiras x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

O Palmeiras enfrenta o Atlético-MG nesta terça-feira (23), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo na Globo, na TV aberta, e no Premiere, na TV fechada. Na GOAL, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Palmeiras x Atlético-MG DATA Terça-feira, 23 de novembro de 2021 LOCAL Allianz Arena - São Paulo, SP HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Rafael da Silva (RS) e Michael Stanislau (RS)

Quarto árbitro: Douglas Marques (SP)

VAR: Jean Pierre Gonçalves (RS)

Auxiliar VAR: Lucio Beirsdorf (RS)

ONDE VAI PASSAR?

Prontos para amanhã 👊



Veja como foi o nosso último treino antes do duelo contra o Atlético-MG pelo @Brasileirao ➤ https://t.co/p8yfuUTcRd#AvantiPalestra pic.twitter.com/db8dmKaIff — SE Palmeiras (@Palmeiras) November 22, 2021

A Globo, na TV aberta, e o Premiere, na TV fechada, são os canais que irão transmitir o duelo desta terça-feira (23), no Allianz Parque. Na GOAL, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

De olho na final da Copa Libertadores contra o Flamengo no sábado, o Palmeiras terá pela frente o líder do Brasileirão Atlético-MG, mas entrará em campo com o time reserva.

Do outro lado, o Galo terá à disposição Alonso e Vargas, que voltaram de suas respectivas seleções, mas Réver, com incômodo na coxa direita, está fora.

Provável escalação do Palmeiras: Jailson, Gabriel Menino, Kuscevic, Renan e Jorge; Patrick de Paula, Danilo Barbosa e Matheus Fernandes; Wesley, Gabriel Veron (Breno Lopes) e Deyverson (Willian).

Provável escalação do Atlético-MG: Everson; Mariano, Nathan Silva, Alonso e Arana; Allan, Jair e Zaracho; Hulk, Diego Costa e Keno.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATLÉTICO-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Athletico-PR 0 x 1 Atlético-MG Brasileirão 16 de novembro de 2021 Atlético-MG 2 x 0 Juventude Brasileirão 20 de novembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético-MG x Fluminense Brasileirão 28 de novembro de 2021 16h Bahia x Atlético-MG Brasileirão 2 de dezembro de 2021 19h

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 0 x 2 São Paulo Brasileirão 17 de novembro de 2021 Fortaleza 1 x 0 Palmeiras Brasilerão 20 de novembro de 2021

Próximas partidas