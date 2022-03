Palmeiras x Atlético-MG: escalação, desfalques e mais do Brasileirão feminino 2022

A bola vai rolar nesta sexta-feira (4) para Palmeiras x Atlético-MG, no Allianz Parque, em partida válida pela primeira rodada do Brasileirão feminino, a partir das 21h (de Brasília).

Vice-campeão em 2021, o Verdão inicia a temporada buscando conquistar o título inédito.

Já o Galo disputará pela primeira vez a primeira divisão do Brasileiro desde o retorno do futebol feminino em 2018. A equipe conseguiu o acesso no último ano ao chegar invicto à final da A2 do Nacional, mas perdeu o título para o Bragantino.

O último encontro entre os times aconteceu no dia 8 de maio de 2019 pela última rodada da fase de grupos da Série A2 do Brasileiro Feminino. Na ocasião, as palestrinas.



venceram por 2 a 0.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para a rodada de estreia no Brasileirão feminino, o Palmeiras terá alguns desfalques: Giovana, Juliana e Manu, machucados, além de Evelin e Dóroty, que estão em transição física.

"Estou muito ansiosa para esse primeiro encontro com a torcida, espero que eles compareçam e que eu possa retribuir todo o carinho que eu recebi em todas as passagens que tive por aqui. Dessa vez será ainda mais especial, pois farei uma temporada completa pelo clube. Espero que seja um encontro incrível e que cada vez mais a família Palmeiras abrace o futebol feminino", disse Zaneratto.

Ajustes realizados! Tudo pronto para o confronto de amanhã 👊🐷#AvantiPalestrinas pic.twitter.com/tUHo7jwiP1 — Palmeiras Feminino (@Palmeiras_FEM) March 3, 2022

Possível escalação do Palmeiras: Taty; Agustina Barroso, Thaís Ferreira, Katrine, Tainara; Duda Santos, Ary Borges, Júlia, Camilinha; Ana Carolina, Chú Santos.

Possível escalação do Atlético-MG: Amanda; Sena, Soraya, Marta, Flavinha; Aninha, Day, Iara, Pará; Leila, Bruna.

📍 Chegamos em São Paulo. Agora é concentração total porque amanhã é dia de estreia! #Vingadoras #Galo 🐔 pic.twitter.com/yATa8PRrBs — Galo Futebol Feminino (@GaloFFeminino) March 4, 2022

DESFALQUES

PALMEIRAS:

Evelin e Dóroty: transição física

Giovana, Juliana e Manu: machucadas

ATLÉTICO-MG:

-

ARBITRAGEM

Árbitro: Pietro Dimitrof Stefanelli



Assistentes: Juliana Vicentin Esteves e Izabele de Oliveira



Quarta árbitra: Marianna Nanni Batalha

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Palmeiras x Atlético-MG será transmitido ao vivo pelo SporTV, na TV fechada, nesta sexta-feira (5), no Allianz Parque.