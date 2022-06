Palmeiras x Atlético-GO: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Jogo acontece nesta quinta-feira (16), pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV e na internet

O Palmeiras recebe o Atlético-GO nesta quinta-feira (16), no Allianz Parque, a partir das 18h (de Brasília), pela 12ª rodada do Brasileirão. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada, e de sua respectiva plataforma de streaming (Premiere Play). Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

O Palmeiras entra em campo nesta quinta-feira defendendo a liderança da Série A. Com 22 pontos, o time de Abel Ferreira acumula seis vitórias quatro empates e uma derrota até o momento.

O Verdão conta com os retornos de Gustavo Gómez, que estava com a seleção paraguaia, e Gabriel Menino, recuperado de virose, mas tem dúvidas quanto às condições físicas de Marcos Rocha, Mayke e Jorge. As baixas certas ficam por conta de Raphael Veiga e Jailson, ambos no departamento médico.

Já o Atlético-GO chega empolgado após vencer dois jogos consecutivos e promete dificultar a vida do forte rival. O Dragão não tem desfalques confirmados para o jogo desse meio de semana, mas Wanderson e Dudu, com problemas físicos, são dúvidas para o técnico Jorginho, que deve repetir a escalação da última partida.

Em 16 jogos disputados entre as equipes, o Palmeiras registra nove vitórias, contra cinco do Atlético, além de dois empates.

Prováveis escalações

Palmeiras: Weverton; Garcia (Mayke), Gustavo Gómez, Luan (Murilo) e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa; Dudu, Veron e Rony.

Atlético-GO: Ronaldo; Hayner, Edson, Ramon e Jefferson; Baralhas, Marlon Freitas e Jorginho; Wellington Rato, Churín e Luiz Fernando.

Desfalques

Palmeiras

Raphael Veiga e Jailson: departamento médico.

Atlético-GO

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Palmeiras x Atlético-GO DATA Quinta-feira, 16 de junho de 2022 LOCAL Allianz Parque, São Paulo - SP HORÁRIO 18h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Kleber Lucio Gil e Henrique Ribeiro (SC)

Quarto árbitro: Thiago Mattos (SP)

VAR: Emerson Ferreira (MG)

Últimos resultados e próximos jogos

Palmeiras

JOGO CAMPEONATO DATA Coritiba 0 x 2 Palmeiras Brasileirão 12 de junho de 2022 Palmeiras 4 x 0 Botafogo Brasileirão 9 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO São Paulo x Palmeiras Brasileirão 20 de junho de 2022 20h (de Brasília) São Paulo x Palmeiras Copa do Brasil 23 de junho de 2022 20h (de Brasília)

Atlético-GO

JOGO CAMPEONATO DATA Fluminense 0 x 2 Atlético-GO Brasileirão 11 de junho de 2022 Atlético-GO 2 x 1 Avaí Brasileirão 8 de junho de 2022

Próximas partidas