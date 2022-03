Palmeiras x Athletico-PR: onde assistir ao vivo, horário e informações da Recopa Sul-Americana 2022

Vale o título! Palmeiras e Athletico-PR se enfrentam nesta quarta-feira (2), no Allianz Parque, às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta da Recopa Sul-Americana 2022. Como empatou no primeiro duelo em 2 a 2, o Furacão precisa de uma vitória para conquistar o troféu inédito. Em caso de um novo empate, a decisão será definida nos pênaltis. A partida terá transmissão ao vivo da Conmebol TV, na TV fechada. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja mais informações da partida!



QUANDO É?

JOGO Palmeiras x Athletico-PR DATA Quarta-feira, 2 de março de 2022 LOCAL Allianz Parque - São Paulo, SP HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A Conmebol TV, na TV fechada, vai transmitir a final desta quarta-feira, no Allianz Parque. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

Qual o número do canal da Conmebol TV?

Sky

canais 220, 221, 222 e 223 SD; 620, 621, 622 e 623 HD

os canais também estarão disponíveis no Sky Play, serviço de streaming da operadora

Net/Claro

canais 211, 212, 213 e 214 SD: 711, 712, 713 e 714 HD

MAIS INFORMAÇÕES

Menos de um mês depois da derrota para o Chelsea no Mundial de Clubes, o Palmeiras, atual campeão da Libertadores, entra em campo em busca do seu primeiro título na temporada e na competição, assim como o Athletico-PR, campeão da Copa Sul-Americana, que também vai em busca do título inédito.

As equipes disputam a Recopa pela segunda vez. O Verdão foi derrotado em 2020 pelo Defensa y Justicia, enquanto o Furacão perdeu para o River Plate em 2019.

Como foi a campanha do Palmeiras na Copa Libertadores 2021

O Palmeiras conquistou a Libertadores após nove vitórias, três empates e apenas uma derrota. Na final, venceu o Flamengo por 2 a 1, em Montevidéu, e conquistou seu terceiro título.

Universitario 2 x 3 Palmeiras - fase de grupos

Palmeiras 5 x 0 Independiente del Valle - fase de grupos

Defensa y Justicia 1 x 2 Palmeiras - fase de grupos

Palmeiras 3 x 4 Defensa y Justicia - fase de grupos

Independiente del Valle 0 x 1 Palmeiras - fase de grupos

Palmeiras 6 x 0 Universitario - fase de grupos

Universidad Católica 0 x 1 Palmeiras - oitavas de final (ida), Palmeiras 1 x 0 Universidad Católica - oitavas de final (volta)

São Paulo 1 x 1 Palmeiras - quartas de final (ida), Palmeiras 3 x 0 São Paulo- quartas de final (volta)

Palmeiras 0 x 0 Atlético-MG - semifinal (ida), Atlético-MG 1 x 1 Palmeiras semifinal (volta)

Palmeiras 2 x 1 Flamengo - final

Como foi a campanha do Athletico-PR na Copa Sul-Americana 2021

O Athletico-PR conquistou a Sul-Americana após 11 vitórias, duas derrotas e com aproveitamento de 84,6%. Na final, venceu o RB Bragantino por 1 a 0, no estádio Centenário, em Montevidéu.

Aucas 0 x 1 Athletico-PR - fase de grupos

Athletico-PR 1 x 0 Metropolitanos - fase de grupos

Melgar 1 x 0 Athletico-PR - fase de grupos

Metropolitanos 0 x 1 Athletico-PR - fase de grupos

Athletico-PR 1 x 0 Melgar - fase de grupos

Athletico-PR 4 x 0 Aucas - fase de grupos

América de Cali 0 x 1 Athletico-OR - oitavas de final (ida), Athletico-PR 4 x 1 América de Cali - oitavas de final (volta)

LDU 1 x 0 Athletico-PR - quartas de final (ida), Athletico-PR 4 x 2 LDU - quartas de final (volta)

Peñarol 1 x 2 Athletico-PR - semifinal (ida), Athletico-PR 2 x 0 Peñarol - semifinal (volta)

Athletico-PR 1 x 0 RB Bragantino - final

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

PALMEIRAS

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Athletico-PR 2 x 2 Palmeiras Recopa 23 de fevereiro de 2022 Inter de Limeira 0 x 0 Palmeiras Paulistão 27 de fevereiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Palmeiras x Guarani Paulistão 6 de março de 2022 16h (de Brasília) São Paulo x Palmeiras Paulistão 10 de março de 2022 20h30 (de Brasília)

ATHLETICO-PR

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Athletico-PR 2 x 2 Palmeiras Recopa 23 de fevereiro de 2022 Athletico-PR 1 x 2 Operário-PR Paranaense 27 de fevereiro de 2022

Próximas partidas