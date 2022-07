Palmeiras x Athletico-PR: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Partida acontece neste sábado (2), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV

Com mais de 36 mil ingressos vendidos, Palmeiras e Athletico-PR se enfrentam neste sábado (2), no Allianz Parque, a partir das 21h (de Brasília), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Sem perder há 13 jogos no Brasileirão, e embalado com a boa vitória por 3 a 0 sobre o Cerro Porteño, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, o Verdão, com 29 pontos, busca se manter no topo da classificação.

"Agora é virar a chavinha. A gente sabe que o Brasileiro é muito competitivo e tem muitos times querendo subir na tabela. O Athletico é uma equipe bem montada e treinada por um grande treinador, com certeza será um jogo difícil. Mas estaremos diante do nosso torcedor, na nossa casa e vamos entrar, dar o nosso melhor e lutar para manter a liderança", disse Rony, ao site oficial do Palmeiras.

Para o confronto, o técnico Abel Ferreira segue sem contar com Jorge, com Covid-19, e Jailson, que se recupera de uma cirurgia no joelho.

Do outro lado, o Athletico-PR, embalado com a vitória sobre o Libertad, pelo jogo de ida das oitavas da Libertadores, busca reduzir a diferença para o Verdão, que atualmente é de cinco pontos.

Visando o confronto de volta contra o Libertad na próxima semana, o técnico Felipão afirmou que escalará um time misto neste sábado.

"Vamos fazer algumas modificações por lesão e colocar cinco ou seis jogadores mais frescos, mesmo sendo contra um time fantástico. Mas temos um bom grupo e vamos tentar buscar um bom resultado.", afirmou o treinador.

Vale destacar que a última derrota do Palmeiras em casa para o Athletico-PR foi em 2017. De lá para cá, cinco jogos e cinco vitórias do Verdão no Allianz Parque.

Prováveis escalações

Possível escalação do Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Dudu. Gustavo Scarpa e Rony.

Possível escalação do Athletico-PR: Bento, Orejuela, Matheus Felipe, Nicolás Hernández, Abner, Hugo Moura, Vitor Bueno, Erick, Pedrinho, Vitor Roque e Rômulo.

Desfalques da partida

Palmeiras:

Jorge: Covid-19.

Jailson: lesionado.

Athletico-PR:

sem desfalques confirmados.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Palmeiras é favorito contra o Athletico-PR nas odds da Sportsbet.io. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1.37 na vitória do Verdão, $ 4.80 no empate e $ 9 caso o Furacão vença.

Mais artigos abaixo

Outra odd popular é se o placar final será par, pagando-se $ 1,90, ou ímpar, pagando-se $1,94. Há também a chance de apostar no total de escanteios, pagando-se $ 1,83 para mais de 10.5 ou pagando-se $1.83 para menos.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

Quando é?

JOGO Palmeiras x Athletico-PR DATA Sábado, 2 de julho de 2022 LOCAL Allianz Parque - São Paulo, SP HORÁRIO 21h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)

Assistentes: Alex dos Santos e Thiaggo Americano Labes (SC)

Quarto árbitro: Vinicius Furlan (SP)

VAR: Wagner Reway (PB)

Últimos resultados e próximos jogos

Palmeiras

JOGO CAMPEONATO DATA Avaí 2 x 2 Palmeiras Brasileirão 26 de junho de 2022 Cerro Porteño 0 x 3 Palmeiras Copa Libertadores 29 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Palmeiras x São Paulo Copa do Brasil 14 de julho de 2022 20h (de Brasília) América-MG x Palmeiras Brasileirão 19 de julho de 2022 20h (de Brasília)

Athletico-PR

JOGO CAMPEONATO DATA Athletico-PR 4 x 2 RB Bragantino Brasileirão 25 de junho de 2022 Athletico-PR 2 x 1 Libertad Copa Libertadores 29 de junho de 2022

Próximas partidas