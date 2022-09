Palmeiras x Athletico-PR: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da semifinal da Libertadores

Partida acontece nesta terça-feira (6), pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores; veja como acompanhar na TV e na internet

Palmeiras e Athletico-PR se enfrentam nesta terça-feira (6), no Allianz Parque, a partir das 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo do SBT, na TV aberta, e da Conmebol TV, na TV fechada. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Depois de perder a invencibilidade de 20 jogos como visitante ao ser derrotado pelo Furacão por 1 a 0 no primeiro duelo da semifinal, o Palmeiras entra em campo precisando vencer por dois gols de diferença para avançar à final.

"A confiança é a mesma. Já passamos por jogos difíceis e sabemos o que temos de fazer para chegar lá. O grupo todo está fechado, confiante e com o mesmo propósito de chegar a mais uma final de Libertadores", afirmou o lateral Vanderlan.

Para o confronto no Allianz Parque, o técnico Abel Ferreira não poderá contar com volante Danilo, que cumpre o segundo jogo de suspensão, enquanto Raphael Veiga, com entorse no tornozelo direito, é tratado como dúvida.

"Vamos esperar terça-feira. Aí vocês saberão se joga o Veiga, ou se joga outro. Desde o início do ano disse que essa temporada ia testar nossos limites físicos, então vamos ver o que vai dar. Temos que recuperar bem. Acredito que temos um time inteiro para poder, na terça-feira, escolher aqueles que vão nos garantir o melhor desempenho com a intenção de passar à final", afirmou o treinador.

Do outro lado, o Athletico-PR, joga pelo empate para ir à final contra quem passar de Flamengo x Vélez Sarsfield. A última vaga será definida na quarta-feira (7), no Maracanã.

Sem Felipão à beira do campo - o técnico foi expulso no primeiro jogo -, o Furacão será comandado pelo auxiliar Paulo Turra.

"Pesa muito, pois é simplesmente o Felipão. A expulsão dele eu não entendi, porque ele não foi agressivo com o árbitro, não falou nem um palavrão. Ele simplesmente reclamou.", afirmou o auxiliar.

Além do treinador, Hugo Moura também foi expulso após receber o segundo o cartão amarelo na primeira partida e está fora. Erick é o mais cotado para assumir a posição.

Em 59 jogos disputados entre as equipes, o Palmeiras soma 28 vitórias, contra 13 do Athletico-PR, além de 18 empates.

Prováveis escalações

Possível escalação do PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Gabriel Menino, Zé Rafael e Gustavo Scarpa; Bruno Tabata (López), Dudu e Rony.

Possível escalação do ATHLETICO-PR: Bento; Khellven, Pedro Henrique, Thiago Helno e Abner Vinícius; Erick, Fernandinho e David Terans; Vitinho, Canobbio e Vitor Roque.

Desfalques da partida

Palmeiras:

Danilo: suspenso

Athletico-PR:

Felipão e Hugo Moura: suspensos (cartão vermelho)

Christian, Julimar, Reinaldo, Marlos e Marcelo Cirino: departamento médico

A campanha do Palmeiras na Libertadores 2022

Dono da melhor campanha da Libertadores, o Verdão encerrou a primeira fase na liderança do Grupo A, com 18 pontos, enquanto nas oitavas eliminou o Cerro Porteño por 8 a 0 (placar agregado), e o Atlético-MG nas quartas.

Deportivo Táchira 0 x 4 Palmeiras - 6 de abril de 2022

Palmeiras 8 x 1 Independiente Petrolero - 12 de abril de 2022

Emelec 1 x 3 Palmeiras - 27 de abril de 2022

Independiente Petrolero 0 x 5 Palmeiras - 3 de maio de 2022

Palmeiras 1 x 0 Emelec - 18 de maio de 2022

Palmeiras 4 x 1 Deportivo Táchira - 24 de mao de 2022

Cerro Porteño 0 x 3 Palmeiras - 29 de junho de 2022

Palmeiras 5 x 0 Cerro Porteño - 6 de julho de 2022

Atlético-MG 2 x 2 Palmeiras - 4 de agosto de 2022

Palmeiras 0 (6) x (5) 0 Atlético-MG - 11 de agosto de 2022

Athletico-PR 1 x 0 Palmeiras - 30 de agosto de 2022

A campanha do Athletico-PR na Libertadores 2022

O Furacão encerrou a fase de grupos na vice-liderança do Grupo B com 10 pontos, somando três vitórias, um empate e duas derrotas. Já nas oitavas de final, eliminou o Libertad, por 3 a 2 no placar agregado, e o Estudiantes por 1 a 0 nas quartas.

Caracas 0 x 0 Athletico-PR - 5 de abril de 2022

Athletico-PR 1 x 0 The Strongest - 14 de abril de 2022

Libertad 1 x 0 Athletico-PR - 26 de abril de 2022

The Strongest 5 x 0 Athletico-PR - 3 de maio de 2022

Athletico-PR 2 x 0 Libertad - 18 de maio de 2022

Athletico-PR 5 x 1 Caracas - 26 de maio de 2022

Athletico-PR 2 x 1 Libertad - 28 de junho de 2022

Libertad 1 x 1 Athletico-PR - 5 de julho de 2022

Athletico-PR 0 x 0 Estudiantes - 4 de agosto de 2022

Estudiantes 0 x 1 Athletico-PR - 11 de agosto de 2022

Athletico-PR 1 x 0 Palmeiras - 30 de agosto de 2022

Quando é?

JOGO Palmeiras x Athletico-PR DATA Terça-feira, 6 de setembro de 2022 LOCAL Allianz Parque - São Paulo, SP HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Esteban Ostojich (URU)

Assistentes: Carlos Barreiro e Andres Nievas (URU)

VAR: Nicolas Gallo (COL)

Últimos resultados e próximos jogos

Palmeiras

JOGO CAMPEONATO DATA Athletico-PR 1 x 0 Palmeiras Brasileirão 30 de agosto de 2022 RB Bragantino 2 x 2 Palmeiras Brasileirão 3 de setembro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Palmeiras x Juventude Brasileirão 10 de setembro de 2022 21h (de Brasília) Palmeiras x Santos Brasileirão 18 de setembro de 2022 18h30 (de Brasília)

Athletico-PR

JOGO CAMPEONATO DATA Athletico-PR 1 x 0 Palmeiras Brasileirão 30 de agosto de 2022 Athletico-PR 1 x 0 Fluminense Brasileirão 3 de setembro de 2022

