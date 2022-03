A bola vai rolar para Palmeiras x Athletico-PR na noite desta quata-feira (2), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta da Recopa Sul-Americana 2022. Como empataram no primeiro duelo em 2 a 2, quem vencer no Allianz Parque conquista o troféu. Caso haja uma nova igualdade a decisão será nos pênaltis.

Vale destacar que a competição reúne os campeões das Copas Libertadores e Sul-Americana e vale o primeiro troféu das equipes em 2022.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto decisivo no Allianz Parque, o Palmeiras terá o apoio de sua torcida. Com mais de 28 mil ingressos vendidos de forma antecipada, o Verdão terá o seu maior público na temporada.

Depois de encerrar a sua preparação apenas na manhã desta quarta-feira, o técnico Abel Ferreira voltou a relacionar Gustavo Scarpa, recuperado de um estiramento no joelho esquerdo, enquanto Gustavo Gómez retorna após contrair Covid-19.

MAIS UMA DECISÃO PELA FRENTE! JOGAREMOS JUNTOS EM BUSCA DE MAIS UMA TAÇA! HOJE É DIA DE PALMEIRAS! 🟢⚪️#AvantiPalestra #PALxCAP pic.twitter.com/vAdCyVCnzB — SE Palmeiras (@Palmeiras) March 2, 2022

Do outro lado, o Athletico-PR deve ter duas mudanças na equipe. Marcinho, fora dos planos do clube após o pênalti cometido no último minuto no jogo de ida, pode ser substituído por Khellven, enquanto Pablo, recuperado de um desconforto muscular, retorna no lugar de Rômulo.

O meia Vitor Bueno, suspenso por ter sido expulso em sua passagem pelo São Paulo, segue fora da Recopa, assim como Reinaldo, que sofreu uma lesão no joelho e passará por cirurgia.

Possível escalação do Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Jailson; Dudu, Raphael Veiga e Rony.

Possível escalação do Athletico-PR: Santos; Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner; Hugo Moura, Matheus Fernandes, Erick e Léo Cittadini; David Terans e Pablo.

DESFALQUES

PALMEIRAS:

Gustavo Scarpa e Luan: lesionados.

Gustavo Gómez: covid-19.

ATHLETICO-PR:

Vitor Bueno: suspenso

Reinaldo: lesionado

Como foi a campanha do Palmeiras na Copa Libertadores 2021

O Palmeiras conquistou a Libertadores após nove vitórias, três empates e apenas uma derrota. Na final, venceu o Flamengo por 2 a 1, em Montevidéu, e conquistou seu terceiro título.

Universitario 2 x 3 Palmeiras - fase de grupos

Palmeiras 5 x 0 Independiente del Valle - fase de grupos

Defensa y Justicia 1 x 2 Palmeiras - fase de grupos

Palmeiras 3 x 4 Defensa y Justicia - fase de grupos

Independiente del Valle 0 x 1 Palmeiras - fase de grupos

Palmeiras 6 x 0 Universitario - fase de grupos

Universidad Católica 0 x 1 Palmeiras - oitavas de final (ida), Palmeiras 1 x 0 Universidad Católica - oitavas de final (volta)

São Paulo 1 x 1 Palmeiras - quartas de final (ida), Palmeiras 3 x 0 São Paulo- quartas de final (volta)

Palmeiras 0 x 0 Atlético-MG - semifinal (ida), Atlético-MG 1 x 1 Palmeiras semifinal (volta)

Palmeiras 2 x 1 Flamengo - final

Como foi a campanha do Athletico-PR na Copa Sul-Americana 2021

O Athletico-PR conquistou a Sul-Americana após 11 vitórias, duas derrotas e com aproveitamento de 84,6%. Na final, venceu o RB Bragantino por 1 a 0, no estádio Centenário, em Montevidéu.

Aucas 0 x 1 Athletico-PR - fase de grupos

Athletico-PR 1 x 0 Metropolitanos - fase de grupos

Melgar 1 x 0 Athletico-PR - fase de grupos

Metropolitanos 0 x 1 Athletico-PR - fase de grupos

Athletico-PR 1 x 0 Melgar - fase de grupos

Athletico-PR 4 x 0 Aucas - fase de grupos

América de Cali 0 x 1 Athletico-OR - oitavas de final (ida), Athletico-PR 4 x 1 América de Cali - oitavas de final (volta)

LDU 1 x 0 Athletico-PR - quartas de final (ida), Athletico-PR 4 x 2 LDU - quartas de final (volta)

Peñarol 1 x 2 Athletico-PR - semifinal (ida), Athletico-PR 2 x 0 Peñarol - semifinal (volta)

Athletico-PR 1 x 0 RB Bragantino - final

ARBITRAGEM

Árbitro: Jesus Valenzuela - VEN

Assistentes: Jorge Urrego e Tulio Moreno - VEN

VAR: German Delfino - ARG

TRANSMISSÃO AO VIVO

A decisão entre Palmeiras x Athletico-PR será transmitido ao vivo pela Conmebol TV, na TV fechada, nesta quarta-feira, no Allianz Parque. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.