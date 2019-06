Palmeiras x Athletico: Horário, local, onde assistir e prováveis escalações

Para se manter na liderança, o Palmeiras encara o Athletico de olho nos três pontos; time paranaense tenta alcançar as primeiras posições

O recebe o -PR no Allianz Parque, neste sábado (08), logo mais às 16h30 (Brasília), pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro 2019. O duelo terá transmissão na Rede Globo para SP e PR e no canal de TV por assinatura, TNT . A partida também poderá ser acompanhada em tempo real por aqui na Goal. Mais de 30 mil ingressos foram vendidos de forma antecipada.

Veja informações da partida!

JOGO Palmeiras x DATA Sábado, 08 de junho LOCAL Allianz Parque - HORÁRIO 16h30 (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



A partida terá transmissão ao vivo pela Globo SP e PR e na TNT, em TV fechada. Aqui, na Goal, o torcedor também poderá acompanhar o duelo em tempo real, com narração lance a lance.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

PALMEIRAS

Provável escalação: Weverton; Marcos Rocha, Antônio Carlos, Edu Dracena e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa; Zé Rafael, Dudu e Deyverson.

ATHLETICO-PR

Provável escalação: ; Madson, Lucas Halter, Léo Pereira e Márcio Azevedo; Wellington, Lucho González e Bruno Guimarães Nikão; Rony e Marco Ruben.