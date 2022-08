Palmeiras x América-MG: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão Sub-20

Partida acontece neste domingo (7), pela nona rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20; veja como acompanhar na TV

Palmeiras e América-MG se enfrentam neste domingo (7), na Arena Barueri, a partir das 15h (de Brasília), pela nona rodada do Grupo A do Brasileirão Sub-20. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Líder do Grupo A, o Palmeiras já está classificado para o mata-mata do Brasileirão sub-20 e só está disputando os últimos jogos para cumprir tabela. A equipe paulista tem seis vitórias e duas derrotas em oito jogos disputados na competição.

Enquanto isso, o América-MG entra na rodada como terceiro colocado do grupo, mas ainda não garantido na próxima fase. Um bom resultado contra o Verdão garante a equipe no mata-mata.

Prováveis escalações

Possível escalação do Palmeiras Sub-20: Mateus; Denzel, Henri, Naves e Ian; Léo, Pedro Lima e Jhon Jhon; Thiago, Kevin e Ruan Ribeiro

Possível escalação do América-MG Sub-20: Cassio, Adyson, Guilherme, Jonathan, Kevyn, Paulo, Rafa, Renato, Rodrigo, Arthur e Diogo.

Desfalques da partida

Palmeiras:

sem desfalques confirmados.

América-MG:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Palmeiras x América-MG DATA Domingo, 7 de agosto de 2022 LOCAL Arena Barueri - Barueri, SP HORÁRIO 15h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Palmeiras

JOGO CAMPEONATO DATA Penapolense 2 x 3 Palmeiras Paulista Sub-20 3 de agosto de 2022 Bahia 0 x 5 Palmeiras Brasileiro Sub-20 30 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Palmeiras x São Bento Paulista Sub-20 10 de agosto de 2022 15h (de Brasília)

América-MG

JOGO CAMPEONATO DATA América-MG 1 x 2 Pouso Alegre Mineiro Sub-20 3 de agosto de 2022 América 1 x 1 Botafogo Brasileiro Sub-20 31 de julho de 2022

Próximas partidas