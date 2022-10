Palmeiras x América de Cali: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Copa Libertadores Feminina

Partida acontece nesta quarta-feira (26), pela semifinal da Copa Libertadores Feminina; veja como acompanhar na TV e na internet

Valendo vaga na decisão, o Palmeiras enfrenta o América Cali, da Colômbia, nesta quarta-feira (26), às 19h (de Brasília), no Casa Blanca, pela semifinal da Copa Libertadores da América Feminina. O torcedor pode acompanhar o jogo ao vivo no SporTV, na TV fechada, na Pluto TV, no streaming, e no Facebook Watch, nas redes sociais.

Sendo a única equipe brasileira viva na competição, o Palmeiras fez valer sua fama "de time da virada" para passar de fase e chegar na semifinal da Libertadores. A equipe Alviverde bateu o Santiago Morning por 2 a 1, com gols de Katrine e Day Silva.

Para o duelo, a equipe comandada por Ricardo Belli não terá nenhum desfalque em relação aos últimos jogo, mas, sim, na comissão técnica, já que Alberto Simão, diretor de futebol feminino do Palmeiras, foi expulso no último jogo.

Do outro, o América de Cali é a segunda equipe colombiana viva na semifinal da Libertadores. O time bateu a Universidad de Chile, nos pênaltis, após um empate em 1 a 1 no tempo normal.

Vale lembrar que, em caso de empate no tempo normal entre as equipes, o duelo será decidido diretamente nas penalidades.

Prováveis escalações

Escalação do provável PALMEIRAS: Jully; Bruna Calderan, Poliana, Julia, Katrine; Duda, Ary Borges, Camilinha; Bia Zaneratto, Byanca Brasil e Andressinha.

Escalação do provável AMÉRICA DE CALI: Giraldo; Basanta, Natis, Castañeda, Yantén; Pineda, Martínez, Muñoz, Ospina; Zamorano e Usme.

Desfalques

Palmeiras

Sem desfalques confirmados.

América de Cali

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: quarta-feira, 25 de outubro de 2022

• Horário: 19h (de Brasília)

• Local: Estádio Rodrigo Paz Delgado – Quito, EQU