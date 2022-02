Palmeiras x Al Ahly: escalação, desfalques e mais do jogo pelo Mundial de Clubes de 2021

A bola vai rolar nesta terça-feira (8) para Palmeiras x Al Ahly, pela semifinal do Mundial de Clubes 2021, a partir das 13h30 (horário de Brasília). O duelo é considerado uma revanche para a equipe alviverde, que foi derrotada pelo Al-Ahly, nos pênaltis, na disputa pelo terceiro lugar da última edição da competição.

Vindo de vitória sobre o Água Santa por 1 a 0, pelo Paulistão, o Verdão volta as atenções para a estreia no Mundial de Clubes. Campeão da Copa Libertadores, a equipe paulista entra na competição apenas na semifinal, enquanto o Al Ahly eliminou o Monterrey por 1 a 0.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Em busca do sonhado título inédito, o Palmeiras realizou o último treino antes da estreia no Mundial de Clubes de 2021 com os reforços do goleiro Mateus, convocado após o corte de Vinícius Silvestre, e Piquerez, recuperado da Covid-19. Eles trabalharam normalmente ao lado dos companheiros.

Com força máxima, o técnico Abel Ferreira pregou respeito ao adversário, mas demonstrou confiança.

"Que os jogadores estejam calmos, tranquilos, acreditem e façam acontecer para que a gente conquiste o resultado. Com solidez, impor nosso jogo. É um jogo muito importante, como todos que nos fizeram chegar aqui. Impor nosso jogo e aproveitar todos os momentos, porque nosso propósito está muito bem definido. Viemos para conquistar. Foco na vossa tarefa, deem o melhor de cada um, o resultado será consequência", afirmou o treinador português.

Já o Monterrey organizou um plano para buscar cinco jogadores do time que estão com a seleção do país para a disputa da final da Copa Africana de Nações. Os atletas são: o zagueiro Mohamed Abdelmonem, o lateral Ayman Ashraf, os meias Hamdy Fathy e Amr El-Soulia e o atacante Mohamed Sherif.

Quem passar encara na decisão o ganhador do confronto entre Chelsea e Al Hilal, que será disputado nesta quarta-feira (9), às 13h30 (de Brasília). A final está marcada para sábado (12), às 13h30.

Possível escalação do Palmeiras: Weverton; Gustavo Gómes, Luan e Murilo (Jorge ou Jailson); Marcos Rocha, Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa; Raphael Veiga, Dudu e Rony.

Possível escalação do Al Ahly: Hamza Alaa; Rami Rabia, Yasser Ibrahim, Mohamed Maghrabi, Ali Maaloul, Magdy, Aliou Dieng, Hany, Taher Mohamed, Hussein El-Shahat e Abdelkader.

ARBITRAGEM

Árbitro: Clément Turpin - FRA

Auxiliares: Nicolas Danos e Cyril Gringore - FRA

VAR: Anton Shchetinn - AUS

DESFALQUES

PALMEIRAS:

HENRI: lesionado

AL AHLY:

PERCY TAU: lesionado

MELHORES APOSTAS E DICAS

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Palmeiras e Al Ahly será transmitido ao vivo pela Band, na TV aberta, e da Band Sports, na TV fechada, nesta terça-feira. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.