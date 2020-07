Palmeiras x Água Santa: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Verdão busca a reação neste domingo (26) na rodada final da primeira fase do Campeonato Paulista; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Vindo de derrota para o Corinthians, o encara o Água Santa neste domingo (26), às 16h (de Brasília), já classificado para a próxima fase do . A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha a partida ao vivo, minuto a minuto em tempo real.

QUANDO SERÁ?

JOGO Palmeiras x Água Santa DATA Domingo, 26 de julho de 2020 LOCAL Allianz Parque - HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere, na TV fechada. Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real, a partir das 16h (de Brasília).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Palmeiras está garantido nas quartas de final do , mas ainda tenta a liderança do Grupo B e a melhor campanha geral da primeira fase.

Com um ponto atrás do líder Santo André, o soma 19 pontos e entrará em campo com o retorno de Marcos Rocha, que cumpriu suspensão automática na última rodada, enquanto Matías Viña ainda é tratado como dúvida após sofrer uma pancada e um corte na cabeça durante o clássico contra o .

Caso o uruguaio não esteja apto, Diogo Barbosa pode ser o seu substituto.

Por outro lado, o Água Santa aparece na segunda colocação do grupo A com 11 pontos, mas está ameaçado por e Oeste, ambos com dez pontos.

Provável escalação do Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Felipe Melo, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Bruno Henrique, Patrick de Paula e Zé Rafael; Willian, Rony e Luiz Adriano. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

Provável escalação do Água Santa: Giovanni; Luis Ricardo, Bruno Costa, João Paulo, Peri; Wellington Reis, João Vitor, Luan Dias; Dadá, Caio Dantas, Lucas Silva. Técnico: Toninho Cecílio.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA Inter de Limeira 0 x 0 Palmeiras Campeonato Paulista 10 de março de 2020 Corinthians 1 x 0 Palmeiras Campeonato Paulista 22 de julho de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Palmeiras x Campeonato Brasileiro 9 de agosto de 2020 16h (de Brasília) x Palmeiras Campeonato Brasileiro 12 de agosto de 2020 21h30 (de Brasília)

ÁGUA SANTA