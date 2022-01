Palmeiras x Água Santa: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

O Palmeiras enfrenta o Água Santa nesta terça-feira (1), no Allianz Parque, às 19h (de Brasília), pela terceira rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo do Paulistão Play, na plataforma de streaming. Aqui na Goal você acompanha a partida em tempo real, clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Palmeiras x Água Santa DATA Terça-feira, 1 de fevereiro de 2022 LOCAL Allianz Parque - São Paulo, SP HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Paulistão Play, na plataforma de streaming, é o canal que vai transmitir o jogo desta terça-feira, no Allianz Parque.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Na liderança do grupo C, com duas vitórias e um empate no Paulistão, o Palmeiras entra em campo contra o Água Santa antes do embarque a Abu Dhabi para a disputa do Mundial de Clubes da Fifa.

"Quero muito que a torcida apareça, porque todos somos um. Temos que estar juntos quando jogamos contra o São Paulo, o Corinthians, o Flamengo, o São Bernardo, a Ponte Preta. Todos os jogos são importantes para nós. E eu, como treinador, desafio os jogadores a exatamente isso: seja contra quem for, jogar para ganhar", disse Abel Ferreira.

"O desafio que temos aos nossos torcedores é exatamente esse: sempre que jogarmos em casa, ou fora, comparecer para nos ajudar. É isso que espero. Não basta só falar, é preciso fazer através de ações. Nós vamos colher a nossa parte, dar o nosso melhor todos os dias para poder dar alegria aos torcedores. E, da nossa parte, queremos o mesmo: que apareçam e nos apoiem, porque é assim que podemos fazer a diferença", completou.

Do outro lado, o Água Santa busca a primeira vitória no estadual, após duas derrotas consecutivas.

Provável escalação do Palmeiras: Fernando Prass; Jean, Edu Dracena, Vitor Hugo e Zé Roberto; Felipe Melo; Roger Guedes (Michel Bastos), Moisés (Keno), Guerra (Raphael Veiga) e Dudu; Willian.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Água Santa: a definir.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 3 x 0 Ponte Preta Paulistão 26 de janeiro de 2022 São Bernardo 1 x 1 Palmeiras Paulistão 29 janeiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Palmeiras x A definir Mundial 8 de fevereiro de 2022 13h30 (de Brasília) Ferroviária x Palmeiras Paulistão 16 de fevereiro de 2022 A definir

ÁGUA SANTA

JOGO CAMPEONATO DATA Água Santa 0 x 1 São Bernardo Paulistão 26 de janeiro de 2022 Ferroviária 1 x 0 Água Santa Paulistão 29 de janeiro de 2022

Próximas partidas