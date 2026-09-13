Palmeiras vence São Paulo no Choque-Rei e assume liderança do Brasileirão

O Palmeiras venceu o São Paulo por 2 a 0 neste sábado (12), no Nubank Parque, pela 27ª rodada do Brasileirão, e assumiu provisoriamente a liderança da competição. Com gols de Murilo e Vitor Roque, o Verdão chegou aos 56 pontos e ultrapassou o Flamengo, que ainda entra em campo neste domingo (13), contra o Corinthians.

O clássico começou equilibrado, com o Palmeiras tendo mais posse de bola, mas encontrando dificuldades para transformar o domínio em chances claras. O São Paulo, que entrou em campo com uma equipe alternativa pensando no duelo decisivo contra o Boca Juniors pela Copa Sul-Americana, conseguiu levar perigo nos contra-ataques. O cenário mudou aos 39 minutos, quando o zagueiro Luis Osorio foi expulso após uma entrada dura em Piquerez, deixando o Tricolor com um jogador a menos.

Com a vantagem numérica, o Palmeiras aumentou a pressão e abriu o placar pouco antes do intervalo, com Murilo, que marcou após bom passe de Gustavo Gómez. O segundo gol veio logo no início da etapa final: posicionado na pequena área, Vitor Roque recebeu um cruzamento rasteiro de Khellven e apenas empurrou para as redes. Com 2 a 0 no placar e um homem a mais, o Palmeiras passou a controlar o ritmo da partida e administrou a vantagem até o apito final.

A vitória também ampliou o domínio recente do Palmeiras no Choque-Rei. O São Paulo chegou à sétima derrota consecutiva para o rival e não vence há 12 encontros com o Verdão. O resultado ainda manteve o Palmeiras invicto em clássicos estaduais na temporada e colocou pressão sobre o Flamengo na disputa pela liderança do Brasileirão, com dois pontos dividindo as equipes na tabela.

Invicto há oito jogos em todas as competições, o Palmeiras agora volta suas atenções para a Copa Libertadores. A equipe enfrenta a LDU na quarta-feira (16), às 19h (de Brasília), no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, pelo jogo de volta das quartas de final. Após vencer por 1 a 0 na ida, o Verdão precisa de um empate para garantir a classificação à semifinal.