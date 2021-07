Verdão recebeu sete milhões de euros por empréstimo ao Al Duhail, do Qatar, levanta três taças sem o atacante e agora ganha "reforço" em 2021

O atacante Dudu voltou ao Palmeiras nesta quinta-feira (1º de julho) para retomar sua trajetória no clube e treinou na Academia de Futebol (veja abaixo). Ele retorna após o empréstimo de um ano ao Al Duhail, do Qatar, time ao qual se juntou em .

A Goal apurou que o Palmeiras comemora o sucesso da "negociação perfeita" baseado em três fatores:

- ganhou 7 milhões de euros por um empréstimo (cerca de R$ 43 milhões na cotação da época, em 2020) pagos à vista, valor inédito no futebol brasileiro para uma negociação nesse formato;

- conquistou três títulos sem Dudu, melhor jogador do time à época da saída: Paulistão, Copa do Brasil e Libertadores de 2020. Ou seja, a perda técnica não afetou os resultados negativamente;

- Dudu volta com 100% dos direitos econômicos vinculados ao Palmeiras. O retorno do ídolo é um "reforço" para Abel Ferreira depois de um ano fora.

Na época da negociação, em 2020, o presidente Maurício Galiotte entendia que a negociação só poderia ser feita mediante condições que fossem muito favoráveis ao Palmeiras para abrir mão de Dudu. A conversa inicial do Al Duhail era por uma compra, mas o clube do Qatar não tinha o dinheiro pedido para a negociação definitiva.

Diante disso, o Palmeiras sinalizou que só aceitaria o empréstimo por metade do valor dos direitos econômicos de Dudu por um ano e não abriu mão do preço de 7 milhões de euros, mesmo com pedido para diminuição nos números. O acordo previa uma opção de compra (6 milhões de euros por 80%) que não foi exercida.

Justamente por essas condições da negociação, o Palmeiras se apoiou no contrato na reta final do empréstimo para aguardar a decisão do Al Duhail até o último dia diante do silêncio do clube do Qatar. O Verdão entendia que sairia com saldo muito positivo em qualquer cenário: venda definitiva, com mais 6 milhões de euros pagos, ou a volta do ídolo, como ocorreu agora um ano depois da transferência.

Palmeiras tenta antecipar reestreia de Dudu

Apesar de Dudu estar treinando na Academia de Futebol do Palmeiras, o jogador ainda não tem estreia prevista. Isto porque a janela para inscrever jogadores que atuavam fora do Brasil fechou no dia 23 de maio, e Dudu ainda tinha contrato com o clube do Catar. Assim, o Palmeiras tenta inscrevê-lo agora antes da abertura da janela de inscrições, baseado na mudança de datas da janela que houve por causa da pandemia, mas está pessimista quanto ao sucesso porque não há precedente nesse sentido.

Caso a expectativa se confirme, o Palmeiras terá de esperar a janela de transferências internacional abrir novamente, em 1º de Agosto, para inscrever o atleta em suas competições.

Dudu será a mais nova opção no ataque do Palmeiras, setor no qual o clube tem Adriano, Rony, Willian Bigode, Deyverson, Wesley, Breno Lopes, Gabriel Veron e Luan Silva. O Verdão é o terceiro colocado do Brasileirão 2021, com 16 pontos conquistados em sete rodadas.