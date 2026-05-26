Palmeiras vê meia-atacante crescer antes da janela de transferências e espera propostas por joia da base

O Palmeiras já trabalha com a possibilidade de perder uma de suas principais joias na próxima janela de transferências. Em alta no elenco de Abel Ferreira, o meia-atacante Allan voltou a ganhar espaço em partidas decisivas da temporada, aumentando a expectativa por novas investidas de clubes europeus nos próximos meses.

O camisa 40 voltou aos holofotes após se destacar na vitória por 3 a 0 sobre o Flamengo, no último sábado (23), quando marcou um gol e deu uma assistência de calcanhar para Flaco López. O desempenho reforçou internamente a percepção de que o atleta pode se transformar na próxima venda milionária do Palmeiras ao futebol europeu.

O interesse internacional sobre Allan não é recente. Em janeiro, o Palmeiras recusou uma proposta do Napoli avaliada em cerca de 35 milhões de euros fixos, além de bônus por metas, em uma negociação que poderia ultrapassar R$ 250 milhões. Na ocasião, a diretoria decidiu manter o jogador por acreditar em uma valorização ainda maior ao longo da temporada.

Com cinco gols e quatro assistências em 34 jogos na atual temporada, o jogador de 22 anos já alcançou a marca de participações em gols de 2025, quando marcou três gols e distribuiu seis assistências em 54 jogos, totalizando nove participações no total. A cláusula de rescisão de Allan com o Palmeiras é de € 100 milhões (aproximadamente R$ 583 milhões), e o atleta tem contrato vigente com o Alviverde até dezembro de 2029.

Allan deve ser titular no jogo decisivo do Palmeiras na Copa Libertadores, na próxima quinta-feira (28), que vale a classificação direta da equipe alviverde na competição. No domingo (31), no último jogo do Brasileirão antes da pausa para a Copa do Mundo, Allan também deve começar em campo contra a Chapecoense e terá uma presença ainda mais importante, já que o Palmeiras não poderá contar com sete atletas, convocados para o Mundial por diferentes seleções.