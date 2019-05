Palmeiras, Vasco, Ceará e Fortaleza disputarão ‘minitorneio’ durante Copa América

As quatro equipes se enfrentarão em rodadas duplas separada em dois dias distintos

, , Ceará e aproveitarão o tempo de pausa sem jogos oficiais, entre 14 de junho e 7 de julho, por causa da , para se enfrentarem em um torneio amistoso.

Na última quinta-feira (23), o presidente do Ceará, Robinson de Castro, confirmou a realização do certame – para manter as equipes em atividade durante o período.

“Deverá acontecer (o torneio). O modelo vai ser com o Ceará não enfrentando o Fortaleza em um primeiro momento, mas sim Palmeiras ou Vasco e depois teria uma disputa entre primeiro e segundo lugar e do terceiro com o quarto”, afirmou Robinson.

“O Alexandre Mattos me ligou perguntando se eu topava e eu disse "na hora". A coisa caminhou, então acho que vai ser uma agenda bacana para fazermos uma intertemporada na parada da Copa (América)”.

O minitorneio deverá ser realizado com duas datas separadas para jogos em rodada dupla – dois no mesmo dia.