Palmeiras: Um dia antes de ser apresentado, Goulart treina normalmente com o elenco

Meia-atacante falará pela primeira vez com a imprensa em coletiva na sede da patrocinadora do Verdão

O meia-atacante Ricardo Goulart trabalhou normalmente com o grupo pela primeira vez com presença da imprensa, nesta segunda-feira (5), na Academia de Futebol, e não apresentou limitações nos exercícios físicos realizados ao lado dos companheiros.

Emprestado pelo Guangzhou Evergrande (da China) até o final do ano, Ricardo Goulart será apresentado oficialmente nesta terça-feira (6), na sede da FAM, patrocinadora do clube.

Ricardo Goulart passou por artroscopia no joelho direito no fim de outubro de 2018. Liberado pelo BID (Boletim Informativo Diário), ele disputa a última vaga entre os 26 atletas que podem ser inscritos na fase de grupos do Campeonato Paulista. Em caso de classificação, quatro jogadores podem ser trocados.