Palmeiras: Transferência de Bruno Henrique para o futebol chinês está próxima de ser concretizada

Felipão questionou existência de proposta para o volante no último domingo, mas o Tianjin Teda já sinalizou que pagará a multa rescisória

Por Fernando H. Ahuvia

Bruno Henrique está perto de trocar o Palmeiras pelo Tianjin Teda, da China. Apesar do questionamento de Felipão quanto a real existência de uma proposta para tirar o volante do clube alviverde, duas fontes consultadas pela Goal Brasil confirmaram que o negócio “está avançado” e “muito próximo de ser concretizado”.

O Tianjin Teda já sinalizou que pagará a multa rescisória de seis milhões de euros (cerca de R$ R$ 25,8 milhões) para contratar Bruno Henrique. Assim, caso o valor seja depositado e o volante aceite a transferência, o Verdão não poderá fazer nada.

Para seduzir o jogador, o clube chinês oferece um salário de 4,8 milhões de euros por ano (aproximadamente R$ 20,5 milhões).



(Foto: NELSON ALMEIDA/AFP/Getty)

Perguntado sobre a situação após a vitória do Palmeiras por 2 a 0 sobre o São Caetano, Bruno Henrique desconversou.

“Com maior educação a vocês vou falar somente do jogo. Qualquer coisa que venha fora do Palmeiras, essas coisas de China, vai ficar somente com meus empresários”, afirmou.

Destaque e capitão do Palmeiras na conquista do Brasileirão do ano passado, Bruno Henrique já disputou 86 jogos com a camisa alviverde e marcou 18 gols.