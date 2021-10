Palmeiras tenta prorrogar empréstimo de Vitinho, mas Cruzeiro exige venda

Paulistas busca manter o meio-campista de 19 anos por mais uma temporada por empréstimo; mineiros pedem R$ 11,6 milhões por liberação

O Palmeiras tentou prorrogar por um ano o empréstimo de Vitinho, que pertence ao Cruzeiro e defende a equipe sub-20 nesta temporada. A ideia era prorrogar o vínculo até dezembro de 2022. Entretanto, os mineiros se recusaram a liberá-lo desta forma por mais uma temporada.

O garoto tem 60% dos direitos econômicos fixados em 1,8 milhão de euros (R$ 11,6 milhões na cotação atual). A Raposa exige o pagamento do valor para liberá-lo em definitivo para a Academia de Futebol. Os paulistas, por outro lado, não pretendem desembolsar o montante.

Sem acordo entre as partes, o mais provável é que Vitinho retorne à Toca da Raposa. No entanto, há um impasse referente ao seu contrato. O jogador possui vínculo com os mineiros até o fim do ano, e a sua permanência depende da negociação de um novo compromisso.

Vitinho é visto como um dos principais ativos do clube no mercado da bola. As suas atuações nas divisões de base do Palmeiras o deixaram ainda mais valorizado.

Nesta temporada, ele participou de 26 jogos do time sub-20 do Palmeiras, anotando cinco gols e se responsabilizando por uma assistência. O jogador poderia ser utilizado, inclusive, pelo técnico Vanderlei Luxemburgo em 2022.