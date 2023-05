Palmeiras x Taubaté ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Paulistão feminino

Equipes entram em campo nesta terça-feira (23), pela quarta rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Palmeiras e Taubaté se enfrentam na tarde desta terça-feira (23), às 19h (de Brasília), no estádio Jayme Cintra, em Jundiaí, pela quarta rodada do Paulistão feminino. A partida terá transmissão ao vivo do nos canais da Centauro no Youtube e no Tik Tok e Facebook da Centauro, na internet.

Vindo de empate em clássico no jogo anterior, o Palmeiras caiu para a terceira posição do campeonato, com 5 pontos. Já o Taubaté é o segundo colocado, com 6 pontos, e ganhou a partida passada.

Prováveis escalações

Palmeiras feminino: Luz, Bruna, Flavia, Katrine, Adailma, Amanda, Camila, Beatriz, Juliete e Andressa.

Taubaté feminino: Iolanda, Caroline, Jérica, Alexia, Daiane, Carleilane, Girlane, Mariana, Altamires, Isabela e Bianca.

Desfalques

Palmeiras

Sem desfalques confirmados.

Taubaté

Não há desfalques confirmados.

Quando é?