Palmeiras supera trauma nos pênaltis e tem Carlos Miguel como herói na Libertadores

Compartilhar Siga GOAL no Google

Goleiro defende cobrança decisiva de Nonato, garante classificação sobre o Fluminense e ajuda o Verdão a chegar à final pela segunda temporada consecutiva

Publicidade

O Palmeiras venceu o Fluminense por 5 a 3 nos pênaltis, na última quarta-feira (21), e garantiu vaga na final da Libertadores de 2026. Após perder por 1 a 0 no tempo regulamentar, no jogo de volta da semifinal, o Verdão levou a decisão para as penalidades graças à vitória por 2 a 1 na partida de ida. Nas cobranças, o goleiro Carlos Miguel brilhou ao defender a tentativa de Nonato, a última do Tricolor, e se tornou novamente o herói alviverde na competição.

O desempenho reforça a importância do goleiro na campanha palmeirense. Na fase anterior, Carlos Miguel já havia defendido duas cobranças contra a LDU, ajudando a equipe a avançar após uma semifinal marcada pela tensão. Em 2026, o Palmeiras venceu as duas disputas por pênaltis que enfrentou na Libertadores, deixando para trás um retrospecto negativo que durante anos representou um obstáculo para Abel Ferreira.

Desde a chegada do treinador português, em 2020, o Palmeiras disputou dez decisões por pênaltis, com três vitórias e sete derrotas. Os dois triunfos na atual edição da Libertadores, contra LDU e Fluminense, melhoraram o retrospecto da equipe em um fundamento que já havia custado eliminações e títulos. Após a classificação, Abel explicou que desenvolveu um protocolo para preparar o elenco para esse tipo de situação e destacou o peso emocional das cobranças.

"Depois de perder tantas vezes nos pênaltis, decidi criar um protocolo. Ele está definido e seguimos esse processo, sabendo que podemos ganhar ou perder. Nenhum treinador tem uma receita mágica. É fundamental que os nossos jogadores convertam as cobranças e que o goleiro consiga defender pelo menos uma. Podemos treinar os pênaltis, mas há algo impossível de reproduzir: a intensidade emocional. Imaginem um jogador caminhando do meio-campo para cobrar diante de 50 mil pessoas, com todos à espera do resultado", disse o treinador.

Publicidade Publicidade

Apesar do protagonismo nas classificações, Carlos Miguel vinha sendo cobrado por falhas ao longo da temporada, como a cometida contra o Cerro Porteño, no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. As atuações do goleiro chegaram a levantar questionamentos da torcida sobre o planejamento da diretoria alviverde, que não contratou um concorrente direto para a posição. Internamente, porém, a titularidade do camisa 1 nunca foi colocada em discussão pela comissão técnica.

Tópicos relacionados

Próximas partidas SEP Brasileirão 17:30 BGT Assistir

Após a classificação sobre o Fluminense, Abel Ferreira saiu em defesa do jogador e destacou a tendência de transformar atletas em heróis ou vilões, ressaltando a importância de aprender com os erros.

"No futebol, existe sempre essa tendência de transformar jogadores em heróis ou vilões. Disse ao Carlos Miguel que só estávamos a enfrentar o Fluminense porque ele defendeu os pênaltis contra a LDU. O erro faz parte do crescimento de um atleta. O importante é como lidamos com ele", afirmou Abel.

Publicidade

Carlos Miguel também falou sobre sua estratégia nas penalidades e a confiança recuperada no clube. O goleiro evitou revelar os detalhes de seu método e aproveitou para agradecer à torcida pelo apoio recebido após um período difícil.

"Tenho a minha estratégia para os pênaltis, mas nunca vou contar para ninguém. E não será agora. Há um ano, saí daqui sem o sorriso que tenho hoje. Voltei diferente, mais maduro. Essa torcida me devolveu a alegria de trabalhar, acreditou em mim e me deu confiança. Hoje pude retribuir dentro de campo", afirmou o jogador.

Publicidade

Com a classificação, o Palmeiras disputará a final da Libertadores pelo segundo ano consecutivo e pela quarta vez desde 2020. O adversário será definido nesta quinta-feira (22), no confronto entre Flamengo e Estudiantes, às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã. O Verdão agora aguarda o vencedor para conhecer seu oponente na decisão continental.