Palmeiras x Sport: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes duelam nesta segunda-feira (25), pela 28ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Palmeiras enfrenta o Sport nesta segunda-feira (25), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na tv fechada. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Palmeiras x Sport DATA Segunda-feira, 25 de outubro de 2021 LOCAL Allianz Parque - São Paulo, SP HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Wagner do Nascimento (RJ)

Assistentes: Michael Correia (RJ) e Luiz Claudio Regazone (RJ)

Quarto árbitro: Fabiano Monteiro (SP)

VAR: Rodrigo Dalonso (SC)

Auxiliar VAR: Henrique Neu Ribeiro (SC)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Cesar Greco/Palmeiras

O Premiere, na tv fechada, é o canal que vai transmitir o jogo desta segunda-feira, no Allianz Parque. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Sem perder há três rodadas do Brasileirão, o Palmeiras, com 46 pontos, terá pela frente o Sport, na zona de rebaixamento, com 27.

Para o confronto, o técnico Abel Ferreira não poderá contar com o meia Zé Rafael, suspenso.

Do outro lado, o Sport vem de empate sem gols com o Santos, e não terá Sander, suspenso, e Everealdo, lesionado. Paulinho Mocelin e Luciano Juba são os prováveis substitutos.

Provável escalação do Palmeiras: Weverton, Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Felipe Melo, Patrick de Paula (Danilo Barbosa) e Raphael Veiga; Dudu, Rony e Luiz Adriano.

Provável escalação do Sport: Maílson; Hayner, Sabino, Chico e Luciano Juba; Marcão Silva, Hernanes, Zé Welison e Gustavo Oliveira; Mikael e Leandro Barcia.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 1 x 0 Internacional Brasileirão 17 de outubro de 2021 Ceará 1 x 2 Palmeiras Brasileirão 20 de outubro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Grêmio x Palmeiras Brasileirão 31 de outubro de 2021 16h (de Brasília) Santos x Palmeiras Brasileirão 7 de novembro de 2021 16h (de Brasília)

SPORT

JOGO CAMPEONATO DATA Cuiabá 1 x 0 Sport Brasileirão 14 de outubro de 2021 Sport 0 x 0 Santos Brasileirão 18 de outubro de 2021

Próximas partidas