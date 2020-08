Palmeiras segue sem vencer times de Série A e causa incerteza na briga pelo Brasileiro

Verdão abriu a temporada com o título paulista pela primeira vez na década, mas não tem mostrado força contra os principais adversários neste ano

O deu uma alegria enorme aos seus torcedores com o título paulista conquistado diante do , no último sábado, mas ainda não consegue transformar o feito em desempenho. Depois de empatar com o , no Maracanã, o completou seu sétimo jogo no ano sem derrotar um time da primeira divisão brasileira.

Ainda que tenha vencido o Corinthians nos pênaltis, o resultado final dos três Derbys disputados foi de uma vitória e dois empates, com apenas um gol marcado nas partidas: o de Luiz Adriano, na final do Estadual.

Autor também do gol frente ao Flu, o centroavante é a única peça do elenco a marcar em duelos contra times da Série A. O outro tento anotado, na derrota por 2 a 1 para o Red Bull , no Paulista, foi de Dudu, hoje no Al-Duhail.

Ao todo, o Verdão soma duas derrotas e cinco empates nas disputas desse tipo, um aproveitamento de apenas 24% dos pontos possíveis. Algo que já deixa ressabiado o clube, de olho em conquistas maiores na temporada, como o próprio Brasileiro e a da América.

Internamente, por sinal, tornou-se consenso que o , após a saída de Jorge Jesus, deve levar um tempo razoável para conseguir se acertar, tornando-se um rival bem mais “acessível” do que no ano passado.

Para aproveitar essa "brecha" dada pelos favoritos ao título, o Verdão confia que, com o passar dos jogos, a equipe conseguirá praticar um futebol de maior intensidade tanto para defender quanto para atacar.

O próximo compromisso de Série A do clube é contra o , sábado, no Allianz Parque. Assim como na estreia, é provável que Luxemburgo faça algumas mudanças no time titular para poupar os jogadores mais desgastados.