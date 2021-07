Palmeiras segue à risca lema de Abel: é quem mais faz gols nos finais dos jogos

No Brasileirão, nenhuma outra equipe balançou mais as redes pouco antes do apito final; contra o Internacional foi novamente assim

Abel Ferreira chegou ao Palmeiras na metade de 2020 e colheu frutos muito rápidos, com os títulos da Libertadores e Copa do Brasil, o que pode ter acabado dando para muitos a impressão de que as coisas seriam, de certa forma, fáceis. Evidentemente não são, e a temporada 2021 já deixou isso bem claro com as derrotas na Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana, além do vice no Paulistão.

Abel, inclusive, chegou até mesmo a conviver com a insatisfação de parte da torcida alviverde e chegou a manifestar certo descontentamento com a falta de reforços no clube. O tempo, contudo, vai fazendo seu papel para apaziguar esta relação que já provou ser histórica. E além de todo o trabalho tático e de administração do elenco em meio a um calendário ainda mais complicado pelo excesso de jogos em meio à pandemia de Covid-19, o português vai utilizando o seu mantra para ajudar os palestrinos a colher bons resultados.

Qual é este mantra de Abel? “Jamais desistir, sofrer, jogar”.

A ordem expressa para lutar até o fim tem sido bem respondida pelos jogadores palmeirenses neste Brasileirão 2021. Tanto contra o Bahia, como agora diante do Internacional, as vitórias palmeirenses vieram nos últimos minutos das partidas. Diante dos colorados, no triunfo por 2 a 1, o herói foi Danilo, em finalização estranha desferida sob as traves – na qual a sorte apareceu para evitar um erro que prometia ser espantoso.

“Eu vim chegando (para finalizar), (o chute) pegou mal ali, mas quando é para ser, Deus abençoa assim... Só agradecer a Deus não só pela vitória, mas pelo gol também”, disse Danilo, após o término da partida, para os microfones do Premiere FC.

O lance isolado tem o seu fator sorte, claro, mas ao longo destas primeiras oito rodadas de Brasileirão o Palmeiras vai mostrando competência para marcar gols no fim: o time de Abel Ferreira balançou cinco vezes as redes entre os minutos 75 e 90. Um a mais do que o líder Red Bull Bragantino e mais do que qualquer outra equipe – a curiosidade é que o Palmeiras é também quem mais balança as redes no início dos jogos, também com cinco pontos.

"Essa equipe tem um espírito muito grande, uma alma muito grande, sabe lidar com os momentos críticos, sabe o que quer e o que faz. Temos de encarar cada treino, cada jogo e cada ação dentro do próprio jogo como se fosse o último. A cada minuto temos de tentar fazer o nosso melhor, para que quem gosta do Palmeiras sinta orgulho da sua equipe, como eu sinto hoje", disse Abel após a vitória no Rio Grande do Sul.

Na terceira posição deste Brasileirão, com 16 pontos, o Palmeiras vai fazendo jus ao lema de seu comandante.