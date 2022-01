Palmeiras se responsabilizará por 60% dos salários de Lucas Lima no Fortaleza

Lucas Lima foi novamente emprestado pelo Palmeiras ao Fortaleza no mercado da bola. O meia-atacante assinou até o fim de 2022 com os cearenses, quando se encerra o seu contrato na Academia de Futebol. Em que pese estar fora dos planos, o jogador ainda tem 60% de seu salário pago pelos paulistas, conforme apurado pela GOAL.

O Fortaleza, portanto, se encarregará de quitar 40% da remuneração do meio-campista de 31 anos. Os moldes do contrato são idênticos aos adotados na temporada passada, data de seu primeiro empréstimo ao Leão do Pici.

Inicialmente, Lucas Lima retornaria ao Palmeiras após um ano de empréstimo na Arena Castelão. O jogador, contudo, não seria utilizado pelo técnico Abel Ferreira no Allianz Parque. Por isso, foi autorizado a buscar um novo clube.

Sem interessados no mercado da bola, viu o Fortaleza querer a sua manutenção por empréstimo desde que fosse mantido o primeiro contrato por cessão de empréstimo. O Palmeiras aceitou a manutenção do acordo inicial e manteve o atleta em seu elenco.

Novamente emprestado ao Fortaleza, não teve o seu contrato renovado com o Palmeiras. Por isso, ao término do empréstimo, em dezembro de 2022, ficará livre para assinar com outro clube no mercado da bola.