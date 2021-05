Palmeiras x São Paulo: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (20), pelo primeiro jogo da final do Paulistão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Palmeiras e São Paulo se enfrentam nesta quinta-feira (20), às 22h (de Brasília), no Allianz Parque, pelo primeiro jogo da final do Campeonato Paulista. Por ter a melhor campanha, o Tricolor terá a vantagem de receber o segundo jogo da decisão em casa. A partida terá transmissão ao vivo na Globo (para todo o Brasil, exceto RS, SC, MG, RJ, GO e PE), na TV aberta, e no SporTV e Premiere, na TV fechada. Na Goal, o torcedor também acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Palmeiras x São Paulo DATA Quinta-feira, 20 de maio de 2021 LOCAL Allianz Parque - São Paulo HORÁRIO 22h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Palmeiras busca a vantagem no primeiro jogo da final do Paulistão / Foto: Getty Images

A TV Globo (para todo o Brasil, exceto RS, SC, MG, RJ, GO e PE), na TV aberta, e o SporTV e Premiere, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo desta quinta-feira (20), às 22h (de Brasília). Na Goal, o torcedor também acompanha o jogo em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após ser derrotado pelo Defensa y Justicia por 4 a 3 na Copa Libertadores, o Palmeiras volta suas atenções para o primeiro jogo da decisão do Paulistão.

Para o confronto, o técnico Abel Ferreira terá novamente o retorno de sua equipe titular, após ter preservado os seus principais jogadores no meio da semana.

Já o São Paulo também vem de derrota para o Racing por 1 a 0 na Libertadores e caiu para o segundo lugar no grupo E.

Daniel Alves, que retornou

de lesão, deve começar jogando, assim como Luciano. Eder, lesionado, segue fora

Provável escalação do Palmeiras: Weverton; Luan, Gustavo Gómez e Renan; Mayke, Felipe Melo, Patrick de Paula, Raphael Veiga e Victor Luis; Rony e Luiz Adriano.

Provável escalação do São Paulo:

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 0 x 2 Palmeiras Paulista 15 de maio de 2021 Palmeiras 3 x 4 Defensa y Justicia Libertadores 17 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO São Paulo x Palmeiras Paulista 23 de maio de 2021 16h (de Brasília) Palmeiras x Universitario Libertadores 27 de maio de 2021 19h (de Brasília)

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 4 x 0 Mirassol Paulista 17 de maio de 2021 São Paulo 0 x 1 Racing Libertadores 18 de maio de 2021

Próximas partidas