Palmeiras x São Paulo ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão feminino

Equipes entram em campo neste sábado (29), pela nona rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

No Allianz Parque, Palmeiras e São Paulo fazem clássico na manhã deste sábado (29), a partir das 11h (de Brasília), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro feminino. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Na quinta posição com 17 pontos, o Palmeiras vem de vitória e busca mais uma para subir na tabela. Do outro lado, o São Paulo perdeu clássico na rodada anterior e estacionou em nono lugar, com 12 pontos.

Prováveis escalações

Palmeiras: Kate, Leticia, Poliana, Lorena, Sorriso, Amanda, Duda Santos, Katrine, Camila, Bruna e Andressinha.

São Paulo: Carla, Mica, Vivian, Maressa, Nana, Tamires, Dani, Rafinha, Duda, Fernanda e Ingrid.

Desfalques

Palmeiras

Sem desfalques confirmados.

São Paulo

Sem desfalques confirmados.

Quando é?