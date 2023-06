Palmeiras x São José ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais o Paulista feminino

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (9), pela sexta rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Palmeiras e São José se enfrentam na noite desta sexta-feira (9), às 19h (de Brasília), no estádio Jayme Cintra, em Jundiaí, pela sexta rodada do Paulistão feminino. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Em oitavo lugar com 9 pontos, o Palmeiras entra em campo precisando ganhar para tentar se aproximar dos líderes. Já o São José está na quarta posição, com 10 pontos.

Prováveis escalações

Palmeiras feminino: Bruna, Bruna Calderan, Flavia, Katrine, Adailma, Amanda, Bia Zaneratto, Yamimla, Andressa, Flavia e Lais.

São José feminino: Rosany, Rayane, Bruna, Gislane, Bruna, Sthephabie, Mariana, Alessandra, Suyane, Debora e Dandara.

Desfalques

Palmeiras

Sem desfalques confirmados.

São José

Não há desfalques confirmados.

Quando é?