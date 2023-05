Palmeiras x São José ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Paulista sub-20

Equipes se enfrentam neste sábado (20), pela sexta rodada da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

Palmeiras e São José entram em campo na manhã deste sábado (20), às 10h (de Brasília), na Arena Barueri, pela sexta rodada do Campeonato Paulista Sub-20. A partida terá transmissão do canal Futebol Paulista, no Youtube.

Vindo de vitória no jogo anterior, o Palmeiras entra em campo defendendo a liderança do grupo, além dos 100% de aproveitamento no campeonato, atualmente com 15 pontos. Do outro lado, o São José está na terceira posição, com 7 pontos, e empatou na rodada passada.

Prováveis escalações

Palmeiras: Addi, Thiago, João Pedro, Gustavo, Leonardo, Ian, Carlos, Pedro, José, Jhonatan e Thauan.

São José: Winicius, Lucas, Lucca, Vinicius, Andre, Otavio, Isaac, Gustavo, Kaike, Emanuel e Marques.

Desfalques

Palmeiras

Sem desfalques confirmados.

São José

Sem desfalques confirmados.

Quando é?