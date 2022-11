Palmeiras x EC São Bernardo: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Paulistão feminino

Times entram em campo nesta quarta-feira (23), pela 11ª rodada do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

Defendendo a liderança, o Palmeiras enfrenta o São Bernardo na noite desta quarta-feira (23), às 19h (de Brasília), no estádio Bruno José Daniel, pela 11ª rodada do Paulistão feminino. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na Tv fechada, e do Paulistão Play, na internet.

Na primeira posição da tabela com 25 pontos, o Palmeiras entra em campo precisando de um triunfo simples para encerrar o primeiro turno como a melhor equipe da competição.

Já o São Bernardo está em oitavo lugar, com 9 pontos, e sabe que não tem mais chances de classificação à semifinal.

Escalações:

Escalação do provável Palmeiras: Jully, Bruna, Poliana, Daiana, Julia, Adailma, Ariadina, Bia Zaneratto, Patricia, Byanca e Andressa.

Escalação do provável São Bernardo: Cecilie, Maria Fernanda, Carolina, Amanda, Ellen, Thuany, Nathalia, Michele, Dyane, Isabela e Roberta.

Desfalques

Palmeiras

sem desfalques confirmados.

São Bernardo

sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: quarta-feira, 23 de novembro de 2022

• Horário: 19h (de Brasília)

• Local: estádio Bruno José Daniel - SP