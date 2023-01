Palmeiras x São Bento ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Paulistão

Times entram em campo neste sábado (14), pela primeira rodada do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

O Palmeiras recebe o São Bento na noite deste sábado (14), no Allianz Parque, às 18h30 (de Brasília), pela primeira rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada, e do Paulistão Play, na internet.

Atual campeão, o Palmeiras inicia a sua caminhada em buca do seu 25º título estadual. O técnico Abel Ferreira faz mistério quanto a escalação e não confirmou se mandará a campo o time considerado titular ou os reservas. Quem não deve mais vestir a camisa do clube é Danilo, negociado com o Nottingham Forest.

Do outro lado, o São Bento retorna à elite do Paulistão e tem como principal meta permanecer na primeira divisão. "O Campeonato Paulista é um dos melhores, senão o melhor estadual do Brasil. Estou ansioso, quero dar o máximo e surpreender, pois temos um time qualificado. Com os pés no chão iremos brigar para nos mantermos na elite, na sequencia brigar para classificar para a fase seguinte da competição", disse o meia Carlos Jatobá.

Prováveis escalações

Escalação do provável Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Gabriel Menino, Zé Rafael e Raphael Veiga; Dudu, Rony e Endrick.

Escalação do provável São Bento: Zé Carlos; Ivan, Bruno Aguiar, Victor Pereira e Marlon; Neto Paraíba, Lucas Lima e Murilo Rangel; Branquinho, Fernandinho (Carlos Jatobá) e Rubens (Iago Dias)..

Desfalques

Palmeiras

Sem desfalques confirmados.

São Bento

Sem desfalques confirmados.

Quando é?